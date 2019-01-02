جولة ترويجية ناجحة لـ "شمس" في العاصمة السعودية الرياض

الشارقة 24:

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" عن ختام جولتها الترويجية في العاصمة السعودية الرياض والتي شهدت نجاحاً كبيراً واهتماماً واسعاً من قبل نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام السعودية والعربية والإقليمية، كما حظي المؤتمر التعريفي الذي أقامته شمس في فندق الفيصيلية بتغطية إعلامية من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وذلك بعد أن شهدت الجولة عدداً من اللقاءات الجانبية والاجتماعات التي كان لها أكبر الأثر في التعريف بالفرص الاستثمارية في المدينة الإعلامية التي تعد من المناطق الحرة الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الجولة الترويجية لمدينة الشارقة للإعلام ناجحة بكافة المقاييس، حيث قام وفد المدينة بتوجيه الدعوة لجميع المؤسسات الإعلامية في المملكة العربية السعودية، ومختلف المستثمرين العاملين في هذا القطاع لأن يكونوا جزءً من هذه البيئة الاستثمارية بكل ما تحمله من فرص واعدة لنجاح الأعمال وتحقيق التطور والإبداع والابتكار، وذلك بعد التعريف بما تقدمه "شمس" للمستثمرين من مزايا كثيرة تشكل مؤشراً هاماً على حيوية البيئة الاستثمارية فيها ومقدرتها على جذب استثمارات من مختلف بلدان العالم، والتأكيد على أن إمارة الشارقة تمثل بيئة آمنة وتقدمية لتأسيس الشركات بفضل المزايا العديدة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والتي من ضمنها عدم فرض ضريبة على الشركات وإعفاء الشركات المسجلة من الرسوم الاعتيادية المفروضة على الاستيراد والتصدير.

من جهته شدد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، على أهمية مخرجات هذه الجولة الترويجية وأهمية اللقاءات التي عقدها وفد المدينة مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات الإعلام السعودية، معرباً عن سعادته بنجاح المؤتمر التعريفي والاجتماعات التي عقدتها المدينة في العاصمة الرياض والتي من شأنها استقطاب المواهب ورواد الأعمال الاستثمار في مدينة متكاملة تتوافر فيها مختلف احتياجات العاملين في قطاع الإعلام، مشيراً إلى أن شمس تشكل اليوم تحولاً في مفهوم المناطق لتمثل نموذجاً للمدن الحرة الذكية، التي تقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة وذلك من خلال أنظمة ذكية تشمل جميع تعاملاتها الداخلية والخارجية.