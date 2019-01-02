سوق الجبيل بالشارقة يختتم احتفاله بعامه الثالث ونجاحه اللافت

الشارقة 24:

اختتمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، احتفالها مُؤخراً، بمرور 3 سنوات على افتتاح سوق الجبيل، أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على مدار 3 أيام وبحضور عدد كبير من الزوار.

وأقيم الاحتفال في منطقة مزادات السمك، وتخللته أنشطة ترفيهية وفنية أضفت على المناسبة جوّاً من البهجة والسعادة وشكّلت لحظات لا تنسى للمشاركين والحضور من مختلف الأعمار والجنسيات، كما رسمت المصابيح الملونة لوحة فنية رائعة، حيث تزينت بها مختلف جوانب مبنى السوق الخارجية، وأضفت الأنشطة الترفيهية التي شملت ألعاباً مثل هوكي الطاولة، وتنس الطاولة، والرسم على الوجوه، وألعاب البالونات البهلوانية، متعة خاصة على أجواء الاحتفال.

وأكد المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل، أن السوق أصبح الوجهة المفضلة للحصول على الأغذية الطازجة في دولة الإمارات، ضمن بيئة توفر حياة صحية للزوار، وفي ظل متابعة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سيتواصل العمل على تطوير السوق، وإضافة المزيد من الخدمات وتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تلبي تطلعات الزوار والعائلات.

وأضاف الزرعوني، أن احتفال سوق الجبيل بمناسبة مرور 3 أعوام على تأسيسه يؤكد النجاح الذي تحقق، والزيادة المستمرة سواءً في نسبة المبيعات أو عدد الزوار والزبائن الذين يستقطبهم السوق يومياً بأقسامه المختلفة، والذي أصبح وجهة عائلية مميزة للتسوق في إمارة الشارقة.

وسيحصل زوار قسم الأسماك في السوق على خصم بنسبة 10% على كافة منتجات الأسماك والمأكولات البحرية حتى 6 يناير 2019، كما ستتاح لهم فرصة الحصول على صفقات يومية تحقق توفيراً كبيراً لهم، فضلاً عن ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية للصغار والكبار.