مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالوسطى يعزز التواصل الاجتماعي

الشارقة 24:

كثف مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، زياراته للأسر، وكبار المواطنين، من منطلق تفعيل دوره، في ترسيخ قيم التواصل المجتمعي، وتعزيز التقارب الأسري.

وفي هذا الإطار، نظم المجلس، زيارة إلى طبيبة الذيد الأولى حمامة بنت عبيد الطنيجي، وذلك بمنزلها الكائن في مدينة الذيد بحي السويح، بمشاركة سعادة راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس، والدكتور علي سالم الطنيجي أمين السر العام للمجلس، وعدد من كوادر المجلس، للاطمئنان على صحتها.

ورحبت حمامة الطنيجي ذات التسعين عاماً، بوفد المجلس، واستعرضت أهم الأدوار التي قامت بها، قبل تطور الطب وظهور المستشفيات الحديثة في الدولة، من خلال عمليات التوليد التي أجرتها، ومعالجة بعض الأمراض المستعصية كالربو والحمى والكبد الوبائي وغيرها، في الذيد والمناطق المجاورة لها.

وأعربت حمامة الطنيجي، عن سعادتها، بزيارة وفد المجلس، وأكدت أن الزيارة تسهم في ترسيخ قيم التواصل الاجتماعي، وتعزيز الترابط الأسري في الإمارات.

من جهته، أكد سعادة راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، أهمية التواصل المجتمعي، وتعزيز التقارب الأسري، ولفت إلى أهمية زيارة طبية الذيد الأولى وغيرها من الزيارات، لتسليط الضوء على دور هؤلاء في خدمة المجتمع.