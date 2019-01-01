بلدية الحمرية تستهل 2019 بترسيخ التسامح

الشارقة 24:

استهلت بلدية الحمرية، العام الجديد 2019 "عام التسامح"، بإطلاق أولى مبادراتها الرامية إلى غرس ثقافة التسامح والتعايش والسلام، بين شعب الإمارات، والمقيمين على أرضها، والزائرين إليها.

وتطوع عدد من كوادر بلدية الحمرية، بتوزيع هدايا على عدد من الجاليات المقيمة والزوار لمنطقة الحمرية.

وشكلت الهدايا، عدداً من العبارات الخالدة، والأقوال المأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن التسامح والتعايش والسلام، مع زهرة تحمل الود والتسامح.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير البلدية، أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة 2019 عاماً للتسامح، يكرس رؤية ومنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه العميق، بأن بناء الدولة الحديثة، لا يقوم إلا على قيم التسامح والإنسانية، وأن من ركائز الحضارة، التمسك بالقيم النبيلة.

وأشار الشامسي، إلى أن بلدية الحمرية، بادرت ومع أول أيام عام التسامح، بتوزيع هدايا على الجاليات والأسر المقيمة والزوار لمنطقة الحمرية، وذلك لبيان قيمة التسامح، لافتاً إلى أن الهدايا تعبر عن صفة التسامح.