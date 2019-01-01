شرطة الشارقة والجامعة القاسمية تبحثان تعزيز التعاون العلمي

الشارقة 24:

زار وفد من مركز البحوث بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة المقدم الدكتور صلاح المزروعي مدير المركز بالإنابة، الجامعة القاسمية بالإمارة، وكان في استقباله الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، بهدف تعزيز أواصر التعاون البحثي والعلمي، في مختلف المجالات، التي تخدم الأهداف الاستراتيجية، لكلا الطرفين.

واستعرض المقدم عبد الله المليح رئيس قسم البحث العلمي، وعدد من مدراء الفروع والمختصين بالمركز، سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، وآليات تطوير التعاون المشترك.

وأكد المقدم المزروعي، أهمية التعاون العلمي مع الجامعة القاسمية، التي تعتبر صرحاً علمياً كبيراً في المنطقة ككل، موضحاً أهمية التشارك والتواصل العلمي والمعرفي مع الجامعة، في تحقيق تطلعات وزارة الداخلية، وأهدافها المنشودة.

من جانبه، أشاد الدكتور رشاد سالم، بمدى التعاون القائم بين شرطة الشارقة والجامعة، وحرصه الجامعة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وخاصة في مجال البحث العلمي، لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان، في الشارقة ودولة الإمارات.