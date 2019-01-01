جزيرة النور تستقبل عام 2019 بأجواء استثنائية

الشارقة 24:

على أنغام الموسيقى الحية، والألعاب النارية التي أضاءت سماء الشارقة، استقبل زوار جزيرة النور، العام الجديد 2019، ضمن أجواء عائلية احتفالية مميزة، جمعتهم في أمسية راقية على ضفافها.

واستمتع الزوار، قبل ساعات من استقبال السنة الميلادية الجديدة، بباقةٍ مميزة صمّمت خصيصاً لهذه الأمسية، حيث جمعت الزوار على قائمة عشاء فاخرة، من مقهى نور، مع عرضٍ موسيقيّ حيّ للفرقة، وكما سنحت للزوار فرصة التمتع بأفضل موقعٍ استراتيجي، لمشاهدة الألعاب النارية التي أطلقتها واجهة المجاز المائية، في أجواء من البهجة والسعادة.