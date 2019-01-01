واجهة المجاز ترسم لوحات مضيئة من الألعاب النارية احتفاءً بـ2019

الشارقة 24:

أطلقت واجهة المجاز المائية في مدينة الشارقة، وعلى مدى 10 دقائق متواصلة، استعراضاً باهراً من الألعاب النارية، زيّنت بها سماء الإمارة، بعد منتصف الليل، احتفالاً بالعام الجديد 2019.

وشكّلت الواجهة ليلة رأس السنة، بلوحة باهرة من الألوان النارية، التي انطلقت من 16 منصة، تم تثبيتها وسط بحيرة خالد، لتمنح مئات الآلاف من الزوار والمقيمين في الإمارة، بهجة استثنائية خلال استقبالهم العام الجديد.

وفتحت الواجهة أبواب مطاعمها ومقاهيها للزوّار، حيث قدّمت تسهيلات مميزة لضيوفها، اشتملت على خدمة الحجوزات المسبقة للمطاعم والمقاهي ذات الإطلالات المباشرة على بحيرة خالد، ومواقع إطلاق الألعاب النارية، إضافة إلى توفير خدمة ركن السيارات.

وأكدت مروة عبيد الشامسي المدير العام لواجهة المجاز المائية، أن الواجهة اعتادت أن تكون مع الجمهور في مختلف المناسبات التي تمر على الدولة سنوياً، وأضافت نحتفل اليوم سوية بالعام الجديد لنكون شركاء في الفرح مع الناس، مشرعين أبواب المكان لاستقبالهم كما اعتادت الواجهة دائماً، لتبقى وجهة استقطاب العديد من الزوار والقاطنين، والمتنفس الحيوي لهم في جميع المناسبات والأوقات من العام.

وشددت المدير العام لواجهة المجاز المائية، على الحرص على تقديم كل ما يسهم في إسعاد الجمهور، بتنظيم فعاليات الألعاب النارية، وتوفير خدمات ميسرة للجمهور، لتؤكد الواجهة على ريادة الخدمة المقدمة، ولفتت إلى أن هذا النجاح الملموس، هو ثمرة جهود متواصلة يبذلها فريق العمل الذي يراعي أدق التفاصيل، للخروج بالاحتفالية بأبهى حلّة، وأعربت عن أملها، في أن يحمل العام الجديد كل الخير والسلام للجميع.