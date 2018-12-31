دائرة الأشغال تستكمل تطوير وتوسعة ملعب نادي الشارقة

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، أعمال الإنشاء الخاصة، بتطوير وتوسعة ملعب نادي الشارقة الرياضي، ووضعه في حالة من الجاهزية التامة، لاستضافة مباريات إحدى مجموعات بطولة كأس آسيا 2019.

وشملت الأعمال التطويرية للنادي، تغييرات جذرية على المباني المختلفة التابعة له، وإضافة مرافق جديدة، جعلته من أهم الصروح الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وفق أفضل المواصفات العالمية .

كما شملت الأعمال التطويرية، منصة ملعب "الملك" الرئيسة وإنشاء مدرجين، الأول خاص بكبار الشخصيات، والآخر لممثلي وسائل الإعلام، مع زيادة عدد المقاعد، وتوسعة المدرج العام، وإنشاء مبنيين للإعلاميين وكبار الشخصيات، وتحسين الإضاءة، وتطوير ملاعب التدريبات وبعض الترتيبات الأخرى، لضمان توفير الراحة والبيئة المناسبة للجميع.

وأكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أنه بفضل الدعم الكبير والسخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استكملت الدائرة إنجاز تطوير وتوسعة ملعب نادي الشارقة الرياضي، من منطلق الاهتمام بالحدث الكبير، واستضافة عدد من مباريات بطولة كأس آسيا 2019، من خلال مدة عمل لا تتجاوز الـ 10 آلاف ساعة .

وأضاف سعادته، أن الملعب خضع لتغييرات شبه جذرية، إضافة إلى إنشاء عدد من المباني، أبرزها مباني المركز الإعلامي، وتشريفات الضيوف، وغرف تبديل الملابس، إلى جانب تجهيزات الملاعب الفرعية الخاصة بالتدريب، وتطوير أعمال الإستاد الرئيس، وأبراج الإنارة، وتقنية المعلومات، وأعمال الخدمات المرافقة والصيانة.

وأكد سعادة السويدي، أن كافة الأمور تسير بشكل جيد في إستاد الملك، بثوبه الجديد من ناحية جاهزية الملعب مع مرافقه لاستضافة الحدث، مشيراً سعادته إلى عدد من الزيارات قام بها وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وخرجت بالعديد من المقترحات، التي على ضوئها أجرت الدائرة العديد من التغييرات، ليظهر الملاعب في أبهى حلة.

وتقدم سعادة رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، بالشكر للشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجموعة الشارقة، وأعضاء اللجنة، على الجهود المبذولة، من أجل تحقيق الإبهار التنظيمي للبطولة، ودعم خطة استضافتها.

من جهته، أكد سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن الملعب بحلته الجديدة، يتناسب وطموحات الجماهير، خلال المرحلة المقبلة، ويبرز حجم الجهود التي بذلت في حكومة الشارقة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجموعة الشارقة، من أجل إخراج بطولة كأس آسيا 2019، بشكل يليق بسمعة الدولة، مشدداً سعادته على جاهزية الإمارة لاستضافة البطولة، ولفت إلى أن كافّـة فرق العمل تعمل ليلاً ونهاراً، لاستكمال ترتيبات المباراة الأولى، التي ستقام على أرض الشارقة، في الثامنة من مساء يوم 6 يناير المقبل، حين يلتقي منتخب سوريا مع نظيره الفلسطيني.

وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن الجهود تصب في مصلحة واحدة، وهي أن تكون الإمارات في الموعد، وتقدم نسخة استثنائية ترتقي للطموحات، مشيراً سعادته، إلى جهوزية كافة المنشآت الرياضة للبطولة، من رفع للطاقة الاستيعابية للملعب إلى 15 ألف مشجع، وإعادة تهيئة المنصة الرئيسة، والمبنى الإداري الذي يشمل استديوهات البث التلفزيوني، والمنطقة المختلطة، ومدخل اللاعبين، و4 غرف لتبديل الملابس، وغرفة استراحة كبار الشخصيات، والمجلس الخاص، وغرفة الإسعافات والعيادة الطبية، ومركز اللياقة، وغرفة فحص المنشطات، ومكتب الاتحاد الآسيوي، وغرف الحكام، وقاعة المؤتمرات الصحافية، والمركز الإعلامي الذي يتسع لـ 300 إعلامي.

بدورها، أعلنت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة أنجزت مبنى المركز الإعلامي على مساحة 1500 متر مربع، والمؤلف من طابقين، وتم تزويده بمدخل خاص، يطل على الملعب مباشرة، ومصعدين لربط الطابقين، وآخر لخدمة المقصورة الملكية، كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والتقنيات والأثاث، من غرف مؤتمرات صحافية، وردهة للإعلاميين، مع غرف خدمية ودورات مياه، كذلك تم إنشاء مدرج خاص للإعلاميين، يتسع 300 شخص على المقصورة الرئيسة، بالإضافة إلى غرفتي أستديو تحليل رياضي يطل على الملعب، و6 غرف للتعليق الرياضي على المباريات، مزودة بأنظمة عزل الصوت عن الأصوات الخارجية، إلى جانب إنشاء منصات خاصة لكاميرات النقل الرياضي الحي، بما يتناسب مع الحدث.

وعن مبنى تشريفات الضيوف، أوضحت الرند، أن المبنى المؤلف من طابقين، يمتد على مساحة 500 متر مربع، ومزود بمدخل خاص، للوصول إلى مقصورة الضيوف في المدرج الملكي مباشرة، كما تم تزويده بأحدث التجهيزات والأثاث الخاص بأمور الضيافة، مع مصعدين خاصين بربط الطابقين، وآخر يصل بالمقصورة الرئيسة، علاوة على غرف خدمية ودورات مياه.

وأضافت مدير إدارة مشاريع المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن مبنى غرف تبديل الملابس والتجهيزات الرياضية للملاعب الفرعية، والذي يمتد على مساحة ألف متر مربع، يضم غرف تبديل الملابس، وعيادة وغرفة استشفاء رياضي، وأماكن للاستحمام، ودورات مياه، وغرفة للكهرباء والماء والمولدات، مشيرة إلى تطوير الملاعب الخاصة بالتدريبات.

وأشارت الرند، إلى أنه فيما يخص المنصة الرئيسة الأميرية، قامت الدائرة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بأعمال المنصة بكافة احتياجاتها، عبر إنشاء 3 مقصورات ملكية، تتسع لـ 30 شخصاً، ومقصورة للإعلاميين تتسع لـ 7 أشخاص، مع مقصورة تخص أجهزة التحكم والخوادم تتسع لـ7 أشخاص، إلى جانب إنشاء مدرج الرويال الخاص بالضيوف، والذي يتسع لـ500 شخص، ومزود بمدخلين من الملعب إلى المدرج.

ونوهت مدير إدارة مشاريع المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، إلى توسعة مدرجات الملعب بالكامل، بتركيب 2500 مقعد جديد للمدرجات العامة الخاصة بالجمهور، على طول 400 متر، مع استبدال السور الشبكي المطل على الملعب بآخر زجاجي، وفق الاحتياجات

الدولية، وتعديل مداخل الإستاد، لتسهيل وتسريع عملية دخول وخروج الجماهير، مع تركيب عشب صناعي من خلال اعتماد أفضل أنواعه حول كامل الملعب، وتحت المدرجات الرئيسة، على مساحة 8 آلاف متر مربع.

من جانبه، أكد المهندس برهان محمود نائب مدير إدارة صيانة المباني بدائرة الأشغال العامة في الشارقة، أن مرافق نادي الشارقة الرياضي الجديدة، وخاصة المقصورة الملكية، تشكل واجهة تزين ملعب النادي، ولفت إلى منصة الضيوف، والمركز الإعلامي الذي سيكون من المراكز الإعلامية المتميزة على مستوى الدولة، ومدرجات الجماهير، لتوفير أكبر قدر من الراحة، وجذب الجمهور الرياضي لمتابعة المباريات، وأوضح أن إمارة الشارقة ستكون في قمة الجاهزية للحدث المرتقب، سواء على مستوى الترتيبات، أو المنشآت والمرافق الرياضية، بما يليق بسمعة الإمارات الكروية، ودورها في تنظيم أكبر الفعاليات.

وأشار محمود، إلى أن أعمال الصيانة تميزت بضخامة حجمها في النادي، بإضافة 116 دورة مياه للجمهور، وإعادة تأهيل المرافق القديمة الواقعة تحت المدرجات، وإضافة واجهة زجاجية على طول ألف متر، إلى جانب تغطية بعض المناطق من المدرجات، وفقاً لإجراءات الأمن والسلامة، وطلاء الواجهة الخارجية للمبنى، على مساحة 30 ألف متر مربع.

وأكد نائب مدير إدارة صيانة المباني بالدائرة، أنه تم تعديل أعمال التكييف، وإغلاق جزء إضافي بالسقف الزجاجي لممر مصعد المقصورات الملكية، وإعادة تأهيل مبنى غرف تبديل ملابس اللاعبين، ومداخل كبار الشخصيات، مع صيانة دورات مياه منصة الإعلاميين وكبار الشخصيات، وإنشاء 3 غرف للضيافة، تحت مدرجات الجمهور، وإعادة تأهيل مناطق تحت المدرجات في المبنى الرئيس، وصيانة مناطق الكاميرات القديمة، وإضافة منصتين جديدتين مخصصتين لكاميرات الملعب الأساسي.

ولفت محمود، إلى زيادة عدد غرف تبديل الملابس، لتصبح أربع غرف بدلاً من اثنتين، وإعادة تأهيل المبنى الإداري القديم، بالإضافة إلى أعمال إنترلوك وكربستون، على مساحة 6 آلاف متر مربع حول الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية، وإحاطة الملاعب الفرعية بسياج يناسب المعايير الدولية، وتطوير منظومة التكييف والتبريد، وإضافة ممر خرساني على ارتفاع 10 أمتار، لربط مبنى التشريفات والإعلاميين بالمقصورات الملكية.

بدورها، أكدت مديرة إدارة عقود المباني بدائرة أشغال الشارقة فاطمة حسن، أن الدائرة انتهت من جملة من الأعمال الإضافية، وذلك بعد زيارة قام بها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لبحث احتياجات النادي من المرافق، كما قامت بتأثيث غرف المؤتمرات الصحافية، وغرفة المعلقين، والاستديو التحليلي، وغرف كبار الشخصيات، وتزويد مقاعد الضيوف بطاولات مزودة بحواسيب، مع تركيب كبائن خاصة بكبار الشخصيات والمعلقين الرياضيين، وتوفير الكراسي الخاصة بالضيوف والإعلاميين.

وأشارت حسن، إلى تطوير شاشات العرض الليلية، وزيادة طاقة الكاشفات والمصابيح الضوئية في الأبراج، لتتناسب وأحدث المعايير العالمية، ورفعها من طاقة 2000 لوكس إلى 3300 لوكس، على ارتفاع 40 متراً، بالإضافة إلى تطوير كاشفات الإضاءة بالملاعب الفرعية، وإضافة 9 أعمدة إنارة إضافية على ارتفاع 20 متراً، مع توريد مولدات كهرباء احتياطية لإنارة الملعب بطاقة 6500 كيلو فولت أمبير .

وفي مجال تقنية المعلومات، أكدت المهندسة حصة الميل مدير مركز تقنية المعلومات، أن الدائرة قامت بجملة من الأعمال الخاصة بتقنية المعلومات، أبرزها توريد شبكة نقل تلفزيوني متكاملة للإستاد، وفق متطلبات الاتحاد الآسيوي، ووصلها بسيارات البث الفضائي، مع توريد وتركيب كاميرات مراقبة، على جودة عالية على كافة مدرجات الملعب، وكافة الأعمال الخاصة بتوصيل المؤثرات الصوتية، والضوء وفق نظام الإضاءة الحديث.

وأعلنت الميل، تزويد المركز الإعلامي ومركز الضيوف، بشبكة إنترنت لاسلكية، مع شبكة هاتف داخلية، إلى جانب كافة المستلزمات المرافقة، وتوفير شبكات لاسلكية للإنترنت على مدرجات الضيوف والإعلاميين، مع توريد أجهزة حاسوب وطابعات وأجهزة تصوير فوتوغرافي، وتوريد وتركيب ما يزيد عن 150 جهاز تلفاز في المركز الإعلامي ومدرجات الضيوف، وتوفير 150 نقطة إنترنت وراء كل مرمى من الملعب، لخدمة الإعلاميين والمصورين، مقاومة لعوامل الطقس.

ونوهت الميل، إلى إحاطة كافة المباني والأبواب الرئيسة للملعب، بكاميرات مراقبة بدقة عالية، وإنشاء مداخل للطوارئ مزودة بكافة سبل السلامة، وغرف للخدمات تضم أعلى إجراءات الأمن والسلامة في الملعب، علاوة على تمديد خطوط وأسلاك الكهرباء الخارجية بطول ألف متر، ومد أنابيب المياه والري بطول 800 متر إلى المباني الخدمية، والربط والتنسيق بين الإضاءة والموسيقى كعوامل مؤثرة عند استخدامها على هامش المباريات في البطولة، وفي الفواصل قبل ضربة البداية، وبين الشوطين، وأثناء تسجيل الأهداف، لإضفاء أجواء أكثر من رائعة، لضمان تحقيق أكبر متعة للجماهير الحاضرة.