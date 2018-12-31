مجلس ضاحية حياوة بخورفكان ينظم ورشة عمل حول التشيخ

الشارقة 24:

بهدف إبراز مختلف الأدوار الرامية لرعاية كبار المواطنين، نظم مجلس ضاحية حياوة بمدينة خورفكان، ورشة عمل، بعنوان "التشيخ وانقلاب الهرم الديموغرافي"، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

واستعرض المحاضر ياسر علاي النقبي، مختلف جهود حكومة الشارقة، لتهيئة الإمارة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، مؤكداً أن برنامج المدن الصديقة لكبار المواطنين المتبع في الشبكة العالمية، ليس ببعيد عما تطبقه الشارقة، ضمن سياساتها العامة، في التعامل مع كبار المواطنين.

وأوضح علاي النقبي، أن الشارقة دائماً كانت سباقة، في إيجاد البدائل المناسبة، والحلول الناجحة للحفاظ على هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتوفير كافة سبل الراحة والحياة الكريمة لكبار المواطنين، اجتماعياً وصحياً واقتصادياً، وتطرق إلى عدد من المحاور الرامية لتوضح فكرة التشيخ وانقلاب الهرم الديموغرافي، ودور ذلك في تحقيق مختلف المتطلبات.

وسلط المحاضر، الضوء على مختلف المبادرات والمشاريع، التي تدعم المستقبل المشرق لفئة كبار المواطنين، مؤكداً أن الشارقة وبتوجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبفضل رؤية سموه الثاقبة، قامت بإنشاء مؤسسات ومبادرات عدة، تركت الأثر الكبير، في تحقيق الرفاهية لهذه الفئة.

وكان مجلس ضاحية حياوة، قد هنأ ببدء فعالياته وموسمه، خلال 2018، من خلال تخصيص أولى فعالياته، لرعاية كبار المواطنين.