طارق بن خادم يجتمع بمسؤولي "الموارد البشرية" في الشارقة

الشارقة 24:

عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة جلسة عصف ذهني في مقر جزيرة العلم بالشارقة، برئاسة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، لمدراء الإدارات والخبراء ورؤساء الأقسام، وذلك للوقوف على تحديات العمل، وطرح الأفكار والمقترحات حول المشاريع التطويرية المقبلة للإسهام في رفع مستوى الأداء، والتحسين المستمر لمنظومة العمل وفق الإطار الاستراتيجي للدائرة ورؤية حكومة الشارقة.

وأقيمت الجلسة بهدف استعراض أهم إنجازات العام 2018م ثم استمطار الأفكار الإبداعية في شأن تطوير هذه الإنجازات الهادفة إلى استثمار الموارد البشرية الحالية والمستقبلية.

وأكد سعادة الدكتور طارق بن خادم أن دائرة الموارد البشرية تمضي قدماً نحو تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها وفق ما يخدم أهداف الإمارة، واضعة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موضع التنفيذ للارتقاء بجودة ومخرجات الخدمات المقدمة وفق أفضل المعايير العالمية.