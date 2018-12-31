"ضاحية الزبارة" يناقش برنامج فعالياته لعام 2019

الشارقة 24:

أشاد مجلس ضاحية الزبارة في مدينة خورفكان والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يخطه من رؤية لتحقيق الترابط الأسري وتنمية المجتمع.

وأكد المجلس مواصلة دوره لتعزيز التواصل مع الأسر وتلبية متطلباتهم، بالتعاون مع كافة الجهات، وذلك في اجتماعه الـ 18 لعام 2018م.

وجرى خلال الاجتماع تناول كافة الأعمال التي نفذها المجلس، فيما يخص مجالات اختصاصاته بشؤون أهالي منطقتي الزبارة وحصي في مدينة خورفكان، واستعرض مجلس ضاحية الزبارة دوره وما يحققه من أجل العمل على خدمة المواطنين.