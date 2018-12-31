شرطة الشارقة تنشر 96 دورية مرورية في ليلة "رأس السنة"

الشارقة 24:

بناء على توجيهات سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، باشرت كافة الأجهزة الأمنية بشرطة الشارقة عملها في مختلف الميادين، والطرقات، والأماكن الحيوية، التي تشهد كثافة من الجمهور خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، حيث نشرت 96 دورية مرورية، إضافة للدوريات التخصصية الأخرى، وذلك لضمان نجاح خطتها الاستباقية لتغطية الاحتفالات بكافة أرجاء الإمارة، وضمان سلامة من يعيشون على أرضها من مواطنين ومقيمين.

وأعدت شرطة الشارقة خطة عمل مسبقة تشارك فيها كافة الإدارات المعنية، لتغطية فعاليات رأس السنة، في جميع الأماكن بإمارة الشارقة، وتم توزيع الدوريات، وفرق العمل الميدانية المتخصصة، وتسخير جميع إمكانياتها من آليات ومعدات وكوادر بشرية لتغطية مظاهر الاحتفالات، بما يضمن نجاح خطتها الأمنية.