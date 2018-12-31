عبد الله بن سالم: محمد بن راشد قدوة لجيل الشباب الواعد في الرؤية الطموحة

الشارقة 24:

بمناسبة مرور 50 عاماً على توليه أولى مهامه في خدمة الوطن، أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقدم القدوة والمثال الحقيقي لجيل الشباب الواعد في الرؤية الطموحة والمثابرة على العمل، والسعي الحثيث لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة مبني على العلم والمعرفة والابتكار والإبداع.

وأشار إلى أن ما عمل عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال نصف قرن من الزمان، يعد تجربة كبيرة وصلت بمجتمعنا إلى مصاف المجتمعات العالمية المتقدمة والمتطورة التي تطمح العديد من المجتمعات إلى الاقتداء بها، وكانت وما تزال مساهماته حاضرة في الادارة والقيادة والعلم والتعليم والرياضة والإعلام، ومبادراته الإنسانية ومد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم.

وصرح نائب حاكم الشارقة، بأن الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي، مهامه الرسمية في إمارة دبي ودولة الامارات العربية المتحدة هو احتفاء بالعمل والإنجاز، وفرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا لما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مسيرة العطاء والبذل على مدار 50 عاماً، فهنيئاً لدولة الإمارات بقادتها العظام، والنماذج العالمية المشرفة، لمجتمع يعمل وفق رؤاهم الثاقبة، ويقتفي خطواتهم في ميادين البذل والعطاء والتقدير والوفاء.