أحمد بن سلطان القاسمي: محمد بن راشد نموذج للعمل الوطني المخلص

الشارقة 24:

أعرب سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمناسبة مرور خمسون عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أولى مهامه في خدمة الوطن، عن فخره واعتزازه بالعطاء اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر مسيرة طويلة في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى أصبح نموذجاً للعمل الوطني المخلص والصادق.

وأضاف نائب حاكم الشارقة أن دولة الإمارات ألهمت العالم في تحقيق طموحات شعبها وتطلعاته في بناء دولة حديثة ومتطورة، متسلحة بالإرادة والعلم وكان ركيزتها الرجال المخلصين الذين وضعوا الوطن وتقدمه نصب أعينهم.

ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل رمزاً قيادياً مخلصاً لدولته ولشعبها، ظل طوال خمسة عقود يقود ويعمل ويحث الشباب على التميز والابتكار والتفوق في ميادين متنوعة من حقول العمل، فهو الإداري الناجح والقائد والفارس والرياضي والمبتكر والرائد، حتى تبوأت إمارة دبي ودولة الامارات هذه المكانة المتميزة والرائدة بين دول العالم.

وتابع: فشكراً يا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما تقوم به من جهود في خدمة الوطن والمواطن.