"العليا للتأهيل البرلماني" تخرج الدفعتين الأولى والثانية

الشارقة 24:

أقرت اللجنة العليا للدبلوم المهني للتأهيل البرلماني، من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وجامعة الشارقة، فتح المجال لدفعتين جديدتين هما الثالثة والرابعة.

وعليه ستبدأ الدراسة للدفعة الثالثة من 11 من شهر يناير، وحتى 27 من شهر مارس، والدفعة الرابعة من الرابع من فبراير وحتى 10 من إبريل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، وحضور الأعضاء الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، وعبد الله دعيفس عضو المجلس الاستشاري رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس.

وفي بداية الاجتماع أشادت خولة الملا بالتعاون البناء بين المجلس الاستشاري وجامعة الشارقة في طرح وتنظيم الدبلوم المهني للتأهيل البرلماني وأكدت على أهميته كأول دبلوم من نوعه على مستوى الوطن العربي يهدف من خلال مواده الأكاديمية وبرنامجه العملي إلى تأهيل أفراد المجتمع برلمانياً.

وأشادت اللجنة بالنتائج التي حققها الدبلوم، وبرضا الدارسين عن المحتوى التعليمي، من حيث المعارف والخبرات والممارسات التي قدمت.