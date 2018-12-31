إنجازات حاكم الشارقة تنطلق من باريس وتنتهي فيها

الشارقة 24:

كانت باريس شاهدةً على الإنجازات القيّمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال العام 2018.

ففي شهر مارس زار سموه جناح الشارقة في "باريس للكتاب" وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي اليوم التالي قدم عدداً من إصداراته التاريخية بالنسخة الفرنسية في معرض باريس للكتاب، وقد شهد في 18 مارس فعالية "صباح الشارقة الثقافية".

وفي الثاني من أكتوبر زار حاكم الشارقة مكتبات "ابورتو" البرتغالية، وفي اليوم التالي كانت جامعة "كويمبرا" البرتغالية في استقباله لتمنحه وسام الدكتوراه الفخرية، وفي 11 من الشهر ذاته، حُظي معرض فرانكفورت للكتاب ببصمة سموه الـ 20، من خلال زيارته لجناح الشارقة المشارك في فعالياته.

وشهد حاكم الشارقة انطلاق أعمال الدورة الثانية من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، في 4 نوفمبر، كما تم تدشين معرض "مليحة" ببروكسل، في 8 من الشهر نفسه.

وعاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرة أخرى إلى مدينة النور والملائكة، باريس، ليختتم عامه الحافل بتأسيس رابطة اللغة العربية.