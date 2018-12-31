"الشارقة للشباب": أولويتنا كانت إيصال صوت أقراننا إلى صنّاع القرار

الشارقة 24:

أكد "مجلس الشارقة للشباب" نجاحه في تحقيق العديد من المُنجزات خلال دورة عمله الثانية، تمحورت جميعها حول تفعيل أدوار المجلس تجاه الشباب وتطوير قدراتهم وإلهامهم وإيصال صوتهم لصُنّاع القرار وتمثيلهم في مختلف المحافل المحلية والدولية.

وتمثلت أبرز إنجازات المجلس خلال دورة عام 2018، التي شارفت على الانتهاء، في مساهمته برفع عدد المجالس في المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، من مجلس واحد إلى أكثر من 10 مجالس، بهدف تفعيل وتمكين الشباب في مؤسسات الإمارة.

وأعلن المجلس عن عقده أكثر من 30 اجتماعاً مع الجهات الحكومية والخاصة للبحث في سبل التعاون خلال دورة هذا العام، وعن مشاركته في تمثيل دولة الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً في 8 أحداث دولية، وبحث مقترحات ما يزيد على 600 شاب في مختلف مناطق الإمارة.

كما أعلن المجلس عن استخراج وإرسال أكثر من 25 توصية لصنّاع القرار في الشارقة، بالإضافة إلى عقد أكثر من 8 جلسات توعوية لنشر المعرفة بين أقرانهم، والمشاركة في تنظيم أكثر من 5 حلقات شبابية حول محاور مختلفة تهم الشباب على مستوى الإمارة والدولة.

وأكدت ندى عبد الله الطريفي رئيس مجلس الشارقة للشباب، أن عطائنا لإمارتنا ودولتنا لن يتوقف بعد انتهاء عضويتنا في مجلس الشارقة للشباب، بل سنضاعف جهودنا في العمل على تسخير ما تعلمناه من هذه التجربة العظيمة، لما فيه خير شارقتنا الباسمة ورفعة وطننا الغالي، اللذان لم يبخلا يوماً عن الاستثمار بالشباب من أجل بناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال الآتية من بعدنا.

وبمناسبة قرب انتهاء دورة مجلس الشارقة للشباب للفترة 2017-2018، رفعت الطريفي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على اهتمام سموهم اللامحدود بالشباب وبكافة البرامج التي تدعمهم وتساهم في تطوير قدراتهم وصقلها.

وأعربت الطريفي عن شكر مجلس الشارقة للشباب وتقديره لمعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، على ثقتها ودعمها للمجلس. كما أعربت عن الشكر لكل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة التي دعمت جهود المجلس ومبادراته وأنشطته، وساهمت في تمكينه من تحقيق العديد من الإنجازات خلال هذا العام.

وأشارت الطريفي إلى أن المجلس سعى جاهدا لأن يكون على قدر ثقة القيادة الحكيمة به، لافتة إلى أن "هذه التجربة علمتنا كيف نتصرف كقادة حقيقين ونخطط ونعمل بأسلوب مبتكر ونكتسب مهارات مجتمعية جديدة مواكبة للعصر ونقترح أفكار طموحة ومشاريع مبتكرة، نأمل أن تصب في خدمة الدولة والإمارة، وأن تخدم مسيرة التنمية المستدامة، وفي تحقيق السعادة للمجتمع، وأن تكون قد أنارت ولو قبساً من نور لأقراننا الشباب.

وتابعت الطريفي: المشاركة في المجلس عزّزت ثقتنا بأنفسنا وزادت من حرصنا وإصرارنا على خدمة الوطن ومن سعينا لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة التي تسعى للوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأولى في شتى المجالات، ودعم مسيرتها كرائدة في الابتكار الحكومي وقيادة الطريق نحو التحديات العالمية.

وتتطلع الشارقة من خلال مجلس شبابها الذي يتكون من 7 أعضاء، إلى تعزيز العمل الشبابي في الإمارة ودعم مهارات ومواهب الشباب لتواكب "الأجندة الوطنية للشباب 2021".