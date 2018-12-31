أمل وشغف في إنجازات حاكم الشارقة خلال الحصاد المحلي

الشارقة 24:

تحفل مسيرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالكثير من العطاءات، والإنجازات الجلية، التي يحتفظ بها عام 2018 بين طيات أيامه.

فقد شهد حاكم الشارقة في الأول من شهر يناير حفل تخريج كوكبة من طلاب جامعة الشارقة.

وفي شهر مارس افتتح فعاليات أيام الشارقة المسرحية، كما شهد حفل توزيع "جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه" بدورتها الـ 16، وفي 26 مارس، وقع مذكرة لإنشاء "الأكاديمية العربية للعلوم" بخورفكان، أما في نهاية شهر مارس فقد افتتح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 7.

وفي أبريل زار فعاليات ملتقى الشارقة للخط ضمن الدورة الـ 8، وأطلق أيام الشارقة التراثية الـ 16، وفي 11 أبريل، تفقد حاكم الشارقة سير العمل في مبنى أكاديمية الفنون الأدائية، وكان تدشين طريق خورفكان الجديد، في 14 من الشهر نفسه، أما أطفال الشارقة فحظوا في 18 أبريل، بافتتاح سموه للمهرجان القرائي في نسخته الـ 10، واختتم الشهر بتدشينه لمشروع الغرفة الماطرة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أغسطس، فوز الإمارة بعضوية الاتحاد الفلكي الدولي.

وفي سبتمبر اختار حاكم الشارقة، "26 مايو"، ليكون يوماً للكاتب الإماراتي من كل عام، وشهد الـ 24 من الشهر ذاته، انطلاق ملتقى الشارقة الدولي للراوي 18، وفي 27 سبتمبر، تسلم دعوة خطية من جامعة "أوتونوما".

وقد حفل شهر أكتوبر بنشاطات مميزة، إذ افتتح حاكم الشارقة وسلطان بن سلمان بن عبد العزيز معرض "صدى القوافل"، كما شهد افتتاح الدورة الـ 4، من الفصل الـ 9 لاستشاري الشارقة، وفي نهاية الشهر دشن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 37، حيث توج فيه قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بـ "إكليل الشارقة".

في حين شهد نوفمبر، تفقد حاكم الشارقة لعدد من المشروعات الحيوية بمناطق الإمارة المختلفة، كما افتتح سموه في الـ 21 الدورة الـ 3، من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، أما في اليوم التالي فقد دشن المجمع الرياضي وحديقة سوق الجمعة بـ "مليحة"، وفي نهاية نوفمبر اطلع سموه على سير العمل في مشروع جامع الشارقة بمنطقة الطي.

وكان مشروع السكك الحديدية الإماراتية، ضمن نشاطات شهر ديسمبر حيث اطلع على سير الأعمال فيه، وفي الـ 10 من الشهر نفسه تم افتتاح منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسخته الـ 4.

واختتمت نشاطات العام بمتابعة سموه الشغوفة، للعروض الحية في الهواء الطلق خلال افتتاح المسرح الصحراوي في نسخته الـ 4، في الـ 13 من ديسمبر.