ماجد المعلا: محمد بن راشد 50 عاماً من العطاء المتواصل

الشارقة 24:

أكد ماجد المعلا مدير سوق الحراج أن في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أولى مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه، لدليل واضح على التآخي والمحبة والوفاء الذي يعيشها قادة الإمارات، والذي لطالما انعكس على الأمن والرخاء والسعادة لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأضاف مدير سوق الحراج: نعم إنها 50 عاماً من العطاء الذي لا يعرف الحدود كما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، وهي سنوات نفخر بها، وفي كل يوم يزداد اعتزازنا وفخرنا بقادتنا وعطائهم الذي لا يعرف الحدود في ظل رؤية حكيمة على أرض زايد الخير، ونحن اليوم نعاهد قيادتنا على الحب والوفاء والعطاء، سائلين الله أن يحفظ الإمارات وقادتها وشعبها من كل مكروه.