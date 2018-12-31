بعثة نادي الحمرية تغادر إلى الأراضي المقدسة

الشارقة 24:

غادرت بعثة نادي الحمرية الثقافي الرياضي إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة، وذلك بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تفضل بها على أبناء ولاعبي النادي ومنطقة الحمرية.

وانطلق الوفد المكون من 30 معتمراً من لاعبي وموظفي وأبناء النادي من مختلف اللجان الرياضية والفرق، ليضاف للعدد السابق الذي غادر لأداء العمرة وعددهم 30 لاعباً من أبناء النادي.

من جهته أكد جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي تجسيداً للرعاية التي يوليها صاحب السمو بأبنائه الرياضيين في الإمارة الباسمة، والتي عوّدنا عليها سموه، وشملت لاعبي النادي وأبناء منطقة الحمرية والموظفين وأعضاء المجلس الشبابي بالحمرية.