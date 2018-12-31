هنا السويدي: محمد بن راشد مسيرة عنوانها الثقة والطموح

الشارقة 24 – وام:

أكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب مسيرة حافلة بالعطاء والثقة والطموح الذي لا يتوقف عند حد، منوهة إلى الإنجازات الحضارية والإنسانية التي حققها سموه خلال رحلته في خدمة الوطن التي بدأت قبل 50 عاماً.

وأضافت السويدي: "50 عاماً في خدمة الوطن، نجاحات بحجم الحلم والأفق، ورسالة بحجم المحبة والحرص على وطن نفتديه بالأرواح، فشكراً من الأعماق لقيادة تسعى دوماً إلى أن تحتل بلادنا مكانة مرموقة في العالم، عنوانها: نحن لا نقبل إلا المركز الأول".