ولي عهد الشارقة: محمد بن راشد نصف قرن من العطاء والتميز والتفرد

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن الاحتفاء بمرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أولى مهامه في مسيرة الوطن، لهو احتفاء بشخصية وطنية مبدعة قدمت الكثير من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف سموه، أن بناء دولة حديثة ومتطورة تنافس أرقى دول العالم في توفير أفضل الخدمات لمواطنيها، هو نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه حكام الإمارات، وسار على هذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي سخر لهذه الغاية النبيلة جل اهتمامه، وسعى بكل جهد وإخلاص لخدمة هذا الوطن في كافة المجالات والأصعدة، لتكون الإمارات وشعبها دائماً في مصاف دول العالم.

وتابع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، أن ما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل نموذجاً فريداً، ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل في منطقتنا العربية وفي العالم، نموذجاً يدعو إلى العمل الدؤوب والاجتهاد والابتكار والتفرد وحب العلم والتميز.

وعبر سمو ولي العهد ونائب حاكم الشارقة عن فخره واعتزازه بما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال مسيرة نصف قرن من العطاء والتميز والتفرد، والسعي لتحقيق الأفضل لمجتمع وشعب الإمارات وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.