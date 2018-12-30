العميد بن نصار يشهد تخريج 4 دورات تخصصية

الشارقة 24:

شهد العميد عبد الله بن نصار مدير إدارة معهد التدريب بشرطة الشارقة، تخريج "4" دورات تدريبية متخصصة، بمشاركة منتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد، العاملين بمختلف الإدارات بشرطة الشارقة، وهي فن المراسم وأصول البروتوكول والإتيكيت، والتميز المؤسسي، وإدارة المخاطر والأزمات والتخطيط للطوارئ، والتدخل السريع ونجدة الأهداف الحيوية.

وأكد العميد بن نصار خلال حفل التخريج أن الاهتمام المتزايد من قبل شرطة الشارقة بتدريب وتأهيل كوادرها الوظيفية بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، نابع من رؤية واضحة تهدف إلى تنفيذ استراتيجية القيادة المتمثلة بتأهيل العاملين فيها وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم المختلفة.

وأضاف العميد بن نصار أن البرامج التدريبية التي تم إنجازها تضمنت مواضيع هامة ومتنوعة، لرجال الأمن، تهدف من خلالها شرطة الشارقة إلى دعم وتطوير مواردها البشرية لمواكبة التطور وتفعيل أهدافها الاستراتيجية المنبثقة من رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وتعزيز الأمن والأمان.

وفي نهاية الحفل قام مدير إدارة معهد التدريب بتسليم الشهادات لمنتسبي الدورات.