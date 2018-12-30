شرطة الشارقة تكثف استعداداتها لاستقبال العام الجديد

الشارقة 24:

أعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تمنياتها للجميع بالأمن والسلامة، والتمتع بقضاء عطلة سعيدة خالية من المنغصات والحوادث التي تعكر صفو سعادتهم خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة، جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بمناقشة الخطط الأمنية والاستعدادات لعطلة حلول العام الميلادي 2019م، الذي عقد بغرفة العمليات بالقيادة، برئاسة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وبحضور العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، ومدراء الإدارات بشرطة الشارقة.

وأعلن الشامسي، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، قد وجهت جميع إداراتها المختصة بوضع خطة موسعة من أجل ضمان انسيابية حركة المرور على الطرق الرئيسية بمدينة الشارقة، وتمكين أفراد الجمهور من التنقل بحرية داخل وعبر المدينة خلال ليلة رأس السنة والعمل على التقليل من الحوادث المرورية خلال تلك الفترة، مضيفاً أنه بموجب الخطط التي وضعتها الإدارات المعنية والتنسيق فيما بينها سوف يتم نشر عدد كبير من الدوريات على جميع الميادين والتقاطعات والطرقات الداخلية والخارجية، بهدف ضبط وتنظيم حركة السير وضمان انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة لتكثيف التواجد الأمني وتوزيع الدوريات على المناطق البرية لحماية مرتاديها، وتعزيز السلامة في مختلف أرجاء الإمارة.

وأكد الشامسي، أن شرطة الشارقة تسعى دائماً لإرساء الأمن والأمان وحفظ النظام العام، والحد من الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام للإمارة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة والحيلولة دون وقوع أي نوع من الحوادث والجرائم.

وأوضح قائد عام شرطة الشارقة، أن غرفة العمليات، وجميع مراكز الشرطة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية على أهبة الاستعداد لمتابعة البلاغات التي قد ترد إليهم، وضبط الأمن العام والحد من السلوكيات الخاطئة، وعدم الخروج عن قوانين الدولة واحترام عاداتها وتقاليدها، متمنياً عطلة سعيدة للجميع.