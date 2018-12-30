"نزل الرفراف"... وجهة فريدة للسياحة البيئية في كلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

تجربة الإقامة في مكان مفتوح، هي تجربة مفضلة لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكدها شواهد عدة، منها شغف البعض برحلات البر أو ما تسمى بالمفهوم العصري، "سفاري"؛ ولكن هل جربت الإقامة في محمية طبيعية؟

هذا ما يوفره فندق ومنتجع "نزل الرفراف" السياحي، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وأحدث مرافقها الفندقية ذات الطابع البيئي، والذي يقع وسط محمية القرم الطبيعية في مدينة كلباء.

الفندق الذي عزز من مكانته كواحد من أبرز المنتجعات السياحية في الساحل الشرقي، يتميز عن غيره من الفنادق بمقومات قلما تجدها في مكان غيره، بفضل موقعه الاستراتيجي وسط المحمية كما أسلفنا، فضلاً عن إطلالته الساحرة والمفتوحة على بحر عمان.

عدسة "الشارقة 24"، تجولت في أروقة الفندق لترصد أبرز معالمه، وتوثق رحلة النزلاء بدءاً من الوصول لصالة الاستقبال، وحتى غرف الإقامة التي تختلف عن الغرف التقليدية في الشكل، حيث صممت على هيئة خيام فندقية، تحاكي أصالة الماضي وتواكب تطور الحاضر بخدمات مميزة.

بداية من المسمى، تشير هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، إلى أن فكرة المنتجع بدأت من اسمه الذي يحمل اسم طائر الرفراف النادر، والذي ينتشر بالمحمية التي تزخر أيضا بالعديد من الطيور والحيوانات.

وهو ما يؤكد على توجه الهيئة لتوفير تجربة إقامة سياحية بيئية تختلف عن أي تجربة أخرى.

تبدأ رحلة النزيل للفندق بالوصول لمقر الاستقبال، ومن ثم الانتقال للغرف بواسطة قوارب صغيرة (الكاياك) بعد جولة في الخيران المائي، وصولاً للممشى الذي ينتقل من خلاله النزلاء للخيام بواسطة سيارات الجولف.

ويتكون الفندق الصديق للبيئة من إجمالي 30 خيمة فندقية متطورة، 20 خيمة مخصصة للإقامة، منها 5 خيم ذات مواصفات خاصة حيث تتسع الواحدة لـ 3 غرف وصالة بالإضافة للمرافق ومسبح خاص لكل خيمة.

تجربة الضيافة الممتعة للزوار لا تقف عند الموقع الاستراتيجي للفندق، وإنما تتجاوز ذلك لتكون تجربة إقامة فريدة تأخذك لعبق الماضي وأصالته التي تبرزها الإقامة بخيمة مستوحاة من نمط معيشة الآباء والأجداد.

ويكتمل ركن جمال الضيافة في المنتجع بكونه يقع في أحضان البيئة الطبيعية التي لم تعبث بها يد البشر، حيث أشجار القرم، والخيران المائية التي تنتشر بها الأسماك، ومشاهدة النجوم في الليل الساحر للفندق المطل على بحر عمان، والاستمتاع بمشاهدة طيور المحمية وسلاحفها.

وبهدف تعزيز أجواء الفخامة وراحة الضيوف، يوفر "نُزُل الرفراف" مركزاً لليوغا واللياقة الصحية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق العامة التي تشمل: مكتب استعلامات، وصالة استقبال، ومطاعم، وأماكن ترفيهية خارجية.