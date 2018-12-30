إطلاق منصة إلكترونية للعمل التطوعي بـ "اجتماعية الشارقة"

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ عبر الموقع الإلكتروني التابع لها عن إطلاق؛ "منصة التطوع الإلكترونية"، والتي تتيح للأفراد والمؤسسات التسجيل في المنصة للمشاركة في الأعمال والفرص التطوعية والاستفادة من الفرص، التي يتم تقديمها في الموقع التالي: https://sssd.shj.ae/opportunity

وتهدف الدائرة من إطلاق هذه المنصة إلى تنظيم وتكوين منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين واستثمار مهاراتهم بالمشاركة في البرامج والفرص التطوعية في إمارة الشارقة.

وفي تصريح لها؛ أكدت فايزة خباب مدير مركز التطوع بدائرة الخدمات الاجتماعية؛ أن الدائرة تسعى من خلال هذه المنصة الإلكترونية إلى الاستفادة من التسهيلات الإلكترونية المتاحة ومواكبة رؤية إمارة الشارقة في تفعيل التقنية في العمل الحكومي، لا سيما أن العمل التطوعي صار من أولويات العمل الحكومي المجتمعي الذي يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.

وأشارت فايزة خباب إلى أن أهمية المنصة الإلكترونية في أنها تتميز في إطلاق الفرص التطوعية والمبادرات وتوثيقها والإعلان عنها، واستقطاب المتطوعين من مختلف الفئات العمرية، واحتساب ساعات التطوع، كما تقوم المنصة بمنح شهادة إلكترونية لكل متطوع، بالإضافة إلى إنشاء سجل شخصي للمتطوع يسجل البيانات للأعمال السابقة والحالية، واعتماد وتوثيق الساعات والأعمال.

علاوة على أن المنصة التطوعية توفر للمتطوعين فرصة اختيار المجال الأنسب لاهتمامات الفرد وخبراته وربط جميع شرائح المجتمع، بمختلف الفئات العمرية مع المؤسسات التي تقدم الفرص التطوعية.

ودعت مدير مركز التطوع؛ كافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية منهم لتسجيل بياناتهم كمتطوعين في المنصة للاستفادة من مختلف الفرص التطوعية التي تطلقها المنصة، إذ يتم الإعلان عن الفرص التطوعية التابعة للدائرة أو الفرص التطوعية التي يتم طرحها من قبل الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي من خلالها يستطيع المتطوعون الاختيار من بينها لخدمة الوطن وتقديم خدمات مجتمعية متنوعة.