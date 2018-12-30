أطفال الشارقة تستعرض مشروع حاضنات الابتكار للمؤسسات الشقيقة

الشارقة 24:

في إطار الجهود التطويرية التي تقودها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، لقاءً مع الدكتور تيسير صبحي يامين، مدير المركز الدولي للتربية الابتكارية في المانيا ICIE، وذلك لاستعراض مشروعها حاضنات الابتكار للمؤسسات الشقيقة.

عقد اللقاء في قاعة العروض بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وبحضور كل من سعادة عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، وسعادة فاطمة محمد مشربك مدير ناشئة الشارقة بالوكالة، بالإضافة إلى موظفي الإدارتين ومن سجايا فتيات الشارقة.

حيث استعرض الدكتور تيسير مفهوم حاضنات الابتكار كمشروع مستمر لتنمية المواهب والإبداعات، بدايةً من اكتشاف القدرات الإبداعية الكامنة لدى الأطفال وتحديد نقاط الضعف لديهم، ومن ثم تصميم برامج لتنمية ما لديهم من إبداعات من خلال أسلوب التنشيط المتكامل، كما تم استعراض الأساليب التي يمكن لناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة العمل عليها لإكمال مسيرة حاضنات الابتكار، والتي تبدأ بنقل ملف الطفل بما يحوي من الإنجازات التراكمية، والبرامج والأنشطة والمشروعات التي تلبي حاجة الطفل، وفقاً لتقدمه المهاري والعمري.