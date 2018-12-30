"كهرباء الشارقة" تنظم ملتقى الموظفين السنوي الخامس

الشارقة 24:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمقر مركز علوم الفضاء والفلك ملتقى الموظفين السنوي الخامس، تحت شعار "سيوا تجمعنا في عام زايد"، لتنمية وتعزيز روح التعاون والعمل كأسرة وفريق واحد، واستعراض ما حققته إدارات الهيئة المختلفة من إنجازات وتقييم الأداء في جميع المجالات خلال عام 2018 من خلال استراتيجية واضحة، تهدف لتطوير الأفكار والشراكات والتواصل المجتمعي، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها لتطوير المنظومة الإدارية والفنية.

وخلال فعاليات الملتقى، كرم سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة الموظفين الذين ساهموا في نجاح المبادرات البناءة والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2018، وساهمت في إحداث تغيير إيجابي ملموس حيث كرم إدارة محطات المياه التي فازت بالمركز الأول كأفضل إنجاز لعام 2018 عن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في رفع كفاءة المحطات ومضخات المياه.

وفازت إدارة الترشيد بالمركز الثاني على إنجازها في مجال التوعية وإعداد برامج متخصصة لكل فئة من فئات المجتمع كما كرم إدارة مصنع مياه زلال التي فازت بالمركز الثالث على إنجازها في تطوير مياه الشرب المعبأة، وفاز فريق الاتحاد كأفضل فريق عمل بالهيئة خلال عام 2018، كما فاز المهندس فيصل السركال مدير إدارة محطات المياه والتحلية بجائزة فريق ألفا وفازت المهندسة خلود النابوده بلقب ملهم الأفكار وأحمد الهنيامي بلقب المحفز، وكلاً من أروى المحمود وإسماعيل محمد الزرعوني بلقب المثابرين وتم تكريم فريق عمل الملتقى والادارات التي شاركت في نجاحه.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تحرص وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على استحداث برامج ومشاريع وإطلاق مبادرات ترتقي بمستوى الكوادر البشرية، ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه الهيئة سنوياً كأحد هذه البرامج التي تحث على التعاون والعمل بروح الفريق والأسرة الواحدة وتساهم في تقييم الأداء وطرح آليات جديدة للتطوير بما يؤدي إلى تحقيق الطموحات والأهداف واستمرار مسيرة الهيئة في الطريق الصحيح الذي سيؤهلها للعالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في تقييم الأداء وتوفير كافة الإجراءات وقنوات التواصل التي تضمن تقديم الموظفين لمزيد من المقترحات، إلى جانب إطلاق المبادرات المبتكرة والغير مسبوقة والقابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها الإدارات المختلفة خلال عام 2018، أحدثت طفرة نوعية في مجالات عمل الهيئة وتحقيق الرضا للمشتركين بنسبة عالية، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى تطوير الملتقى السنوي، وإضافة أفكار جديدة تؤدي إلى تحقيق الطموحات والأهداف النبيلة التي تم إطلاقه من أجلها.

وأشارت المهندسة خلود النابودة قائد فريق ملتقى سيوا السنوي، إلى أن فعاليات الملتقى الخامس لموظفي هيئة كهرباء ومياه الشارقة تضمنت استعراض إنجازات الإدارات المختلفة التي حققتها خلال عام 2018، وتم اختيار أفضل الإنجازات وتكريمها تشجيعاً للموظفين للاستمرار في بذل مزيد من الجهد وتطوير مسيرة العمل لتحقيق الهدف الذي حددته الهيئة للوصول إلى العالمية خلال المرحلة المقبلة، كما تضمنت الفعاليات عدد من العروض الترفيهية والفنية والمسابقات والسحوبات وتوزيع عدد من الجوائز.