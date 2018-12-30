"اجتماعية الشارقة" تعلن تشكيل مجلس شباب "الخدمات الاجتماعية"

الشارقة 24:

شكلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ مجلساً شبابياً يحمل اسم "مجلس شباب دائرة الخدمات الاجتماعية"، حيث اختارت 9 أعضاء من نخبة شباب الدائرة من الفئة العمرية من 21 إلى 35 عاماً، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تفعيل دور الشباب من الجنسين، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لهم وللمجتمع.

جاء ذلك عقب الورشة التعريفية التي نظمتها الدائرة مؤخراً، بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب؛ حول المجالس المؤسسية للشباب ودورها الفاعل مجتمعياً ومؤسسياً، في قصر الثقافة بالشارقة.

عام التسامح.. ترسيخاً للقيم النبيلة

وفي تصريح لها؛ أعربت سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ترحيبها بالبادرة الكريمة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2019 عاماً للتسامح؛ مما يعزز ويرسخ القيم الإنسانية النبيلة، لا سيما أن مجتمع الإمارات اعتاد على مثل هذه القرارات والمبادرات التي تعلي من شأن قيمنا الوطنية والإسلامية والإنسانية النبيلة، في ظل قيادة سموه؛ ومتابعة إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات في كل ما يتعلق بحق الفرد في أن يحيا حياة كريمة من خلال قيم ومبادئ التسامح والمساواة والعدل، وغير ذلك من الحقوق التي تكفلها دولة الإمارات لجميع من يقيم على أراضيها، وهو الأمر الذي يعكس مدى الرقي والتحضر والتقدم الذي تنعم به الإمارات المتحدة في الوقت الراهن.

تمكين قيادات المستقبل.. برؤى طموحة

وأكدت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية؛ أن تشكيل مجلس الشباب؛ يأتي في إطار تنفيذ الدائرة لتوجهات حكومتنا الرشيدة، ونهجها الرامي إلى تمكين الشباب، وتعزيز دورهم الفاعل مجتمعياً ومؤسسياً، وتسخير مواهبهم وأفكارهم البناءة في الارتقاء بالعمل الاجتماعي انطلاقاً من رؤية إمارة الشارقة التي رسخها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في كون الشباب يمثلون حجر الزاوية في النهضة المستقبلية في شتى المجالات والمستويات، الاجتماعية، والاقتصادية، والمعرفيّة، والمنسجمة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021م، في تفعيل دور الشباب من الجنسين بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لهم وللمجتمع.

وأشارت عفاف المري؛ إلى أن الدائرة تحرص على تمكين الشباب وإدماجهم في العملية التنموية المجتمعية، وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات التي تتماشى مع إمكانياتهم وطموحاتهم والاستفادة منها وتوظيفها توظيفاً سليماً.

إيجاد منصة شبابية

ومن جانبها؛ أوضحت خلود النعيمي مدير إدارة الأداء المؤسسي بالدائرة؛ أن مجلس الشباب الذي تم تشكيله يهدف إلى إيجاد منصة حوارية تشكل ذراعاً استشارياً للدائرة في كل ما يتعلق باحتياجات الشباب ومشاريعهم ومبادراتهم، وكذلك الاستفادة من الطاقات والكفاءات الشبابية، ولأفكار والمقترحات والممارسات التي يقدمونها، كما يهدف المجلس إلى تعزيز منظومة العمل من خلال تطوير السياسات والبرامج بما يضمن تحقيق رؤية الدائرة في خطتها الاستراتيجية للأعوام 2019 -2021.

كما يختص المجلس الشبابي بتنفيذ المبادرات المكلف بها، ومناقشة أفكار ومقترحات من خلال حلقات شبابية حوارية تنظم بصورة دورية في مواقع رسمية حكومية يتم فيها عرض أفضل الأفكار لممارسة ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة، كما يختص المجلس بوضع آليات التخطيط لفعاليات ومبادرات التي تعني بالشباب في الدائرة والإشراف على تنفيذها، علاوة على المساهمة الإيجابية في تنفيذ فعاليات الدائرة بالتعاون مع الإدارات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه العمل والخروج بأفضل التوصيات والحلول للتغلب على تلك التحديات، مع تسليط الضوء على حاجات الشباب الاجتماعية في المجتمع.

وثمنت مدير إدارة الأداء المؤسسي؛ تعاون وتنسيق "مجلس الشارقة للشباب" ودورهم الريادي في إنجاح استراتيجية ومبادرات الدائرة نحو الشباب.

تعزيز دور الشباب

وبدورها؛ أعربت ندى عبد الله الطريفي، رئيس مجلس الشارقة للشباب؛ عن شكرها وتقديرها لدائرة الخدمات الاجتماعية؛ على جهودها لدعم الشباب ولمبادرتها كجهة سباقة لتشكيل مجلس شباب مؤسسي سيسهم في تمكين شباب الدائرة ويتماشى مع رؤية الدولة، وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤمن بمهارات الشباب وإمكاناتهم وتمنحهم الثقة ليتمكنوا من العمل على مبادرات لخدمة الإمارة والدولة.