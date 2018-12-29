ولي عهد الشارقة يتوج "ايه اس عجيب" بطلاً لكأس سموه للخيل

الشارقة 24 – وام:

توج سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الجواد "ايه اس عجيب"، لمالكه الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بقيادة الفارس سام هيتشكوت بطلاً لبطولة كأس ولي عهد الشارقة للخيل التي أقيمت مساء السبت بنادي الشارقة للفروسية والسباق .

كما توج الجواد "ميستيك مون"، لمالكة محمد خليفة البسطي وبقيادة الفارس سام هتشكوت، بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم .

وشهد السباق مشاركة 87 جواداً مع 6 خيول احتياط من الخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة تنافست على ألقاب 6 أشواط، وبجوائز نقدية بلغت 640 ألف درهم وأقيم السباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية مركز دبي العقاري.

وشهد السباق إلى جانب سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والمهندس محمد سعيد الشحي مدير سباقات وإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والعديد من الملاك ومربي الخيول ومدربيها، وممثلي الدوائر والجهات الراعية للسباق.

واختتم السباق بالشوط السادس، والذي أحرز مركزه الأول وكأس الشوط الذي يحمل اسم "شوط كأس سمو ولي عهد الشارقة"، المهر "إيه إس عجيب"، للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وبقيادة الفارس سام هتشكوت وهذا الشوط مقدم من "مركز دبي العقاري"، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة، وبجوائز وصلت الى 200 ألف درهم بعد أن قطع مسافة 1200 م بزمن 1,18,33 دقيقة وحل بالمركز الثاني الجواد "حمزة" لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بفارق 14,5 طول، والثالث "ملهم" من ياس لإدارة العقارات وبفارق 14,5 طول ورقبة، وتوج الفائزين سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وبحضور الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.