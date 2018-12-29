"غرفة الشارقة" تكرم "مجلس شباب الإمارة" تقديراً لدوره وإنجازاته

الشارقة 24:





كرّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة "مجلس الشارقة للشباب"، الذي شارفت دورته الثانية على الانتهاء، وذلك تقديراً لدوره في تأسيس مجلس شباب الغرفة، الذي تم تشكليه قبل شهرين بهدف تعزيز مساهمة موظفي الغرفة الشباب، في تطوير مجتمع الأعمال في الإمارة.

جاء ذلك خلال استضافة الغرفة، وفداً من مجلس الشارقة للشباب في مقرها مؤخراً، حيث التقى سعادة محمد أحمد أمين، المدير العام بالوكالة، مع كل من ندى عبد الله الطريفي رئيس مجلس الشارقة للشباب، ومعاذ النقبي عضو المجلس، وبحضور خالد شويطر رئيس مجلس شباب الغرفة، وعائشة صالح مقرر المجلس.

وأشاد سعادة محمد أحمد أمين، بجهود ومبادرات مجلس الشارقة للشباب، والإنجازات التي حققها خلال دورته الثانية في عام 2018، ومساهمته الفاعلة في تأسيس العديد من المجالس الشبابية في مؤسسات الإمارة، ومن بينها غرفة الشارقة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، وهو ما من شأنه أن يترك أثراً مباشراً على مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

من جانبها، أعربت ندى عبد الله الطريفي رئيس مجلس الشارقة للشباب، عن شكرها لغرفة الشارقة على مبادرتها بتكريم مجلس شباب الإمارة، مؤكدة أنها لفتة كريمة من الغرفة تجاه فريق عمل المجلس الذي حرص على التواصل خلال الدورة الثانية مع نحو 30 جهة حكومية في الشارقة، بما فيها الغرفة التي كانت من أوائل الجهات التي تلقفت الدعوة لإنشاء مجلس لموظفيها الشباب، وتعاونت مع المجلس في إطلاق وتنظيم العديد من المبادرات المشتركة خلال الفترة الماضية.

وكرّم مدير عام الغرفة في ختام اللقاء مجلس الشارقة للشباب، حيث قدّم لرئيسة المجلس درع شكر وتقدير باسم الغرفة، ومجلس شبابها.