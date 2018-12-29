"استشاري الشارقة" يبحث مهام واختصاص هيئة "البيئة والمحميات"

الشارقة 24 – وام:





ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته التي عقدها الخميس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، بمقره، برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس، كافة مهام واختصاص هيئة البيئة والمحميات الطبيعة، وطرح المحاور التي تصب في صون الحياة الفطرية والحفاظ على الكائنات الحية والنباتات، والتي تهدف في مجملها إلى صالح الانسان وصحته.

حضر الجلسة سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وشمسة الكتبي مدير إدارة الخدمات المساندة وعبد العزيز السويدي مدير إدارة الاستدامة البحرية، وفاطمة الزعابي مدير إدارة التنوع البيولوجي، وإبراهيم بن مسعود مسؤول قسم التفتيش الخارجي، ومها الجويعد مسؤول إداري المكتب التنفيذي لرئيس الهيئة.

واستعرض سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، فيما ألقت خولة الملا، كلمة أكدت خلالها حرص المجلس الاستشاري على إعطاء هيئة البيئة الأهمية القصوى، نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة في حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة في مجال البيئة والحياة الفطرية، من خلال وضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

وأشادت الملا باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللا محدود للهيئة، ولأعمالها، وكذلك المتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والذي كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في دعم ومؤازرة جهود الهيئة .

من جانبها أكدت هنا سيف السويدي، أن جهود إمارة الشارقة في الشأن البيئي، بدأت منذ أمد طويل، بفضل الاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث حرص سموه من خلال توجيهاته المباشرة وقراراته السامية على حماية البيئة وصون التنوع الحيوي والحياة الفطرية، ومنع تدهورها والعمل على إعادة تأهيلها من خلال العديد من الخطوات المهمة والاستراتيجية التي بدأت بإصدار 8 مراسيم خاصة بإنشاء محميات طبيعية.

وأضافت أن الهيئة حظيت بالدعم الكامل، من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، من خلال إصدار العديد من قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة، والتي وفرت الحماية للمنظومة البيئية في إمارة الشارقة، مشيرة إلى أن الهيئة سعت إلى تعيين الكوادر المواطنة وتأهيلها وتدريبها للقيام بمهام العمل البيئي المكتبي والميداني، ووصلت نسبة التوطين في الهيئة إلى أكثر من 92 بالمائة في عام 2018، مقارنة بنسبة 50 بالمائة في عام 2010 كما تم مؤخراً افتتاح فرع جديد للهيئة في مدينة كلباء لينضم إلى الفرع الآخر في مدينة خورفكان في خدمة أهالي المنطقة الشرقية.

أردفت أن قطاع الصيد والصيادين، يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوصياته الدائمة بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه مهنة الصيد، والعمل على مساعدة الصيادين، وسرعة إنجاز معاملاتهم وحماية البيئة البحرية واستدامتها، حيث تم استحداث إدارة الاستدامة البحرية التي تعمل على تسهيل معاملات الصيادين، والإشراف على جمعيات الصيادين والتفتيش على السواحل، والتأكد من سلامة البيئه البحرية.

بعدها طرح أعضاء المجلس استفساراتهم والتي تمحورت حول أعمال الهيئة، فيما يتعلق بالبيئة والمحميات الطبيعية، وكيفية تحقيق رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، في هذا الاتجاه، وخطة الهيئة في مواجهة الكوارث البيئة ورؤيتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها، واستشرافها للمستقبل في مجال الحفاظ على التنوع البيئي.

وفي معرض ردها على استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس، أشارت هنا سيف السويدي، الى أن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تعمل وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الاهتمام بالمحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي فيها واستعادة الحياة الفطرية في المحميات الطبيعية، وفي نفس الوقت فتح هذه المحميات للجمهور من خلال إنشاء مشاريع السياحة البيئية فيها، وتابعت أنه وتنفيذاً للخطة التي أعلن عنها صاحب السمو حاكم الشارقة، في أكتوبر2017 بشأن تحول 15 بالمائة من مساحة إمارة الشارقة إلى محميات طبيعية، فقد تم تحقيق هذه النسبة، والتي انعكست على الحياة الطبيعية في المحميات الطبيعية ومن بينها استعادة الغطاء النباتي والثروة السمكية، وعودة السلاحف والطيور البحرية كما تم تدشين مشروع إطلاق الحيوانات البرية في بيئاتها الطبيعية.