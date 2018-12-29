مديرية شرطة المناطق الخارجية تناقش المؤشرات الاستراتيجية

الشارقة 24:

ترأس العميد أحمد بن درويش مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بالإنابة، اجتماع مناقشة المؤشرات الاستراتيجية لإدارتي شرطة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة الوسطى للربع الأخير من العام الجاري، بحضور العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية وعدد من رؤساء الأقسام من الإدارتين، وذلك في قاعة الشهداء بمبنى إدارة شرطة المنطقة الشرقية.

تم خلال الاجتماع مناقشة ثلاثة محاور رئيسية متعلقة بعمل أقسام التحريات والبحث الجنائي ودورها في مكافحة الجريمة والحد منها والسعي إلى رفع نسبة الشعور بالأمان حيث انخفضت نسبة الجرائم المقلقة لهذا العام مقارنة بعام 2017 وذلك يعود إلى إطلاق مبادرات داخلية مثل مبادرة الدرع الأمني والتي تدعم مبادرات وزارة الداخلية، كما تضمن الاجتماع الاطلاع على خطط مراكز الشرطة الشاملة ودورها في خفض الجريمة وسعيها لدعم مبادرة الصلح خير التي حققت نتائج مجتمعية إيجابية تساهم في تحقيق استقرار المجتمع.

كما شمل الاجتماع مناقشة الخطط والأنشطة الخاصة بتطوير الكادر البشري في التحقيق الجنائي والبحث والتحري من خلال التركيز على انتهاج آلية المقارنات المعيارية والاطلاع على أفضل الممارسات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

ومن جهة أخرى عرض رؤساء أقسام المرور والدوريات في الإدارتين إحصائية عدد الوفيات التي حققت مستهدفاتها للعام 2018 وذلك من خلال خفض عدد الوفيات مقارنة بالعام الماضي وذلك عن طريق تكثيف حملات التوعية وزيادة الأنشطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تقليل عدد الوفيات من خلال تطوير وتحسين الطرق.

وفي نهاية الاجتماع أكد سعادة العميد أحمد بن درويش على أن التخطيط الاستراتيجي والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء بأنواعها الاستراتيجية أو التشغيلية سواء في المجال المروري أو الجنائي أو الخدمي أو الوظيفي أصبح متطلب من صميم العمل الناجح وثقافة تحقق الارتقاء في النتائج وتسهم بشكل مباشر في رفع نسبة الشعور بالأمان، كما نوه إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار لفرص التحسين ومعالجتها بشكل فوري وذلك لإدارة المخاطر التي قد تعرقل عملية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.