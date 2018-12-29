واجهة المجاز تحيي أمسيات الشارقة بعروض "شتاء المرح"

الشارقة 24:

تستضيف واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، فعاليات "شتاء المرح" الذي يستمر لغاية 15 يناير من العام الجديد، ويقدم للعائلات والأطفال برنامجاً حافلاً بالعروض الترفيهية والبهلوانية في الهواء الطلق.

وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات الممتعة مثل العروض المسرحية والنشاطات التفاعلية وعروض الفرق الجوالة التي تقام يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع حتى تاريخ 11 يناير، ابتداءً من الساعة 04:30مساءً وحتى 10:00 مساءً، بالإضافة إلى العروض البهلوانية باستخدام أضواء "ليد" الملونة التي تضفي مزيداً من البهجة على أمسيات الشارقة.

وتحرص واجهة المجاز المائية على تقديم تجربةً مملوءةً بالمتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة، وتخصص للأطفال نشاطات تفاعلية حماسية عبر مرافقها المتنوعة، إلى جانب سلسلة من المطاعم والمقاهي حيث يمكن للزوار تناول أشهى المأكولات المحلية والعالمية والاستمتاع بالإطلالة على بحيرة خالد.

ويمكن للراغبين بمعرفة المزيد عن الفعاليات القادمة في واجهة المجاز المائية، زيارة مواقع التواصل الاجتماعي على @almajazwf أو الاتصال على الرقم 97165117000+