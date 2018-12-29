شرطة الشارقة و"الاقتصادية" توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

الشارقة 24:

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اتفاقية بشأن تعزيز التعاون المشترك، وذلك بقاعة شهداء الإمارات، بمقر القيادة، يوم الخميس، ووقع من جانب شرطة الشارقة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس الدائرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الشراكة المؤسسية في المسؤولية المجتمعية بين الطرفين، لتحقيق مصلحة المجتمع، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية، وتحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة "2021".

وأوضح اللواء الشامسي، أن شرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، علاقتهما استراتيجية منذ أمد بعيد، وتسعيان دوماً لتبادل الخبرات والمعلومات بشكل مستمر حول القضايا التجارية، والاقتصادية المختلفة، مؤكداً على حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع، ومن بينها ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنظيم آلية عملها على مستوى الإمارة، مثنياً على دور دائرة التنمية الاقتصادية المتوائم مع أهداف وتوجهات شرطة الشارقة في تحقيق الضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية، والاقتصادية، وسعيهما الدائم على تطوير إجراءاتهما وفق أفضل الممارسات والتطبيقات المعمول بها.

من جانبه أشاد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتواصل القائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة المجتمع بشكل عام والنشاط الاقتصادي والأمني بشكل خاص، وأكد على أن هذه الاتفاقية تؤسس لعلاقة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتعزز فرص الشراكة وتطوير الأعمال وتتيح الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لدى الطرفين، بما يسهم في خدمة الخطط الاستراتيجية ويرتقي بالأداء ،مشيراً إلى الجهود والخطوات التي قامت وتقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي تتبناها.

ونوه سعادته بالدور الذي تبذله القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتنسيق مع مختلف الجهات مما يسهم في تعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات في الإمارة، وأضاف أن القيادة العامة لشرطة الشارقة لطالما كانت شريكاً لدائرة التنمية الاقتصادية في المبادرات السابقة وسوف تسهم الشراكة الجديدة في تعزيز التنسيق بين الطرفين كما وأشار بأن توقيع هذه الاتفاقية سيعزز الثقة التي تتمتع بها الأسواق وهو هدف مشترك يسعى إليه الجانبان لتوفير البيئة الصالحة لكافة العملاء والمستثمرين في إمارة الشارقة بشكل خاص ولدولة الامارات بشكل عام.