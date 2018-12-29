"خيرية الشارقة" تدفئ 400 أسرة سورية في الأردن

الشارقة 24:

وزعت جمعية الشارقة الخيرية قسائم وقود على 400 أسرة سورية لاجئة في الأردن، يوم الخميس في مقر الجمعية الخيرية الأردنية، لتأهيل ورعاية الأيتام والفقراء، بحضور سعادة فيصل أحمد آل مالك القائم بأعمال سفارة الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن مبادرات وأنشطة وبرامج الجمعية في عام زايد.

وأكد محمد حمدان الزري، مدير إدارة الكفالات والمشاريع في جمعية الشارقة الخيرية، أن وفد من جمعية الشارقة الخيرية وزع قسائم مالية لشراء وقود التدفئة على 400 أسرة سورية لاجئة في الأردن، حيث الحاجة ماسة لهذه الأسر كي تشعر بالدفء في ظل الأجواء الماطرة والباردة في فصل الشتاء.

ولفت الزري إلى أن هذه المهمة النبيلة جاءت ضمن مبادرات الجمعية في عام زايد، تحت إشراف سفارة الدولة في الأردن، فقد علمنا المغفور له الشيخ بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، على أهمية فعل الخير وضورة ترجمته على أرض الواقع، وعمل على ترسيخ وتعزيز هذا الفعل ليصبح حالة ثقافية يستند إليها كل أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته.

وأشار الزري إلى أن عملية التوزيع تمت بإشراف سفارتنا في الأردن، بحضور سعادة فيصل أحمد آل مالك، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان، لافتاً إلى حرص الجمعية أن تكون حاضرة وفاعلة في مختلف أشكال العمل الخيري والإنساني في ظل دعم حقيقي وعملي من قبل المحسنين والمتبرعين وفاعلي الخير الذي يلعبون أدواراً مهمة كبيرة في تنفيذ وترجمة مختلف أعمال ومبادرات ومشاريع الجمعية.

وذكر الزري، أن العائلات المستفيدة أعربت عن شكرها وتقديرها للجهود التي تقدمها المؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية الإماراتية، في مساندة الأشقاء، مؤكدين على النهج الخيري والإنساني، الذي تتبناه الإمارات بما يسهم في تعزيز أواصر الرحمة والتواصل الإنساني والاجتماعي، وهي عموماً من الأسر المحتاجة والمتعففة، ومن ذوي الأيتام الذين تمت كفالتهم من قبل الجمعية، فالإمارات كانت وما زالت سباقة في دعم اللاجئين وتقديم المعونات العينية والمادية لهم من خلال برامج إغاثية وإنسانية مختلفة.