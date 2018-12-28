شرطة الشارقة تعزز التعاون مع كلية المدينة الجامعية بعجمان

الشارقة 24:

في إطار الشراكات القائمة بين مركز البحوث بشرطة الشارقة، والمؤسسات الجامعية والتعليمية بالدولة، قام وفد من مركز بحوث شرطة الشارقة، برئاسة المقدم الدكتور صلاح المزروعي، رئيس قسم التعاون والدعم العلمي، بزيارة لكلية المدينة الجامعية بعجمان (CUCA)، وكان في استقبالهم آمال الجبوري، مديرة شؤون الطلاب، والدكتور عادل أبوهشيمة، رئيس قسم القانون بالكلية، وهدفت الزيارة لتعزيز التواصل العلمي بين الجانبين.

وسعى اللقاء لتأكيد الشراكة المؤسسية بين الطرفين، والاتفاق على الكثير من النشاطات الثنائية، التي ستتم وفق تأطير العمل البحثي من خلال شراكات فاعلة ومستدامة.

حضر اللقاء الرائد سيف بن قصمول، والدكتور قاسم أحمد عامر رئيس وحدة الإحصاء، والدكتور نواف وبدان رئيس شعبة بحوث الجريمة، والدكتور أبوبكر مبارك عبد الله رئيس شعبة السياسات الأمنية بشرطة الشارقة.