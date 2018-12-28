"بيت الشاي العربي" نافذة على ذاكرة الأطباق الإماراتية بقلب الشارقة

الشارقة 24:

يفتتح مطعم بيت الشاي العربي المتواجد في قلب الشارقة، بسوق الشناصية، أبوابه أمام زوار المنطقة، لتذوق مجموعة متنوعة من الأطباق الإماراتية التراثية، والتعرف على الثقافة الإماراتية عن قرب، ومشاهدة الصور التي تأخذهم إلى ذاكرة المكان، وتاريخ الإمارة والدولة في ستينيات القرن الماضي، والتي تحمل معها عبق الماضي الثقافي والتاريخي الأصيل.

ما يميز بيت الشاي العربي هو أصالة الأطباق الإماراتية المستوحاة من البيت الإماراتي والمستمدة من الوصفات المتوارثة عبر الأجيال التي كانت تعد على أيدي سيدات البيوت الإماراتية وبالتالي يُوفّر "بيت الشاي العربي" للزوار فرصة للاستمتاع بألذ وأشهى المأكولات التقليدية وسط أجواء رائعة تأخذك في رحلة عبر الزمن إلى الماضي الإماراتي الجميل.

ويعتبر مطعم " بيت الشاي العربي"، إضافة قيّمة لـ "سوق الشناصية"، الذي يعد واحداً من أقدم الأسواق في المنطقة، إذ شكّل منذ خمسينيات القرن الماضي سوقاً تجارياً حيوياً، وملتقى للتجار من كافة دول المنطقة، وأصبح اليوم معلماً تجارياً وتراثياً في "قلب الشارقة"، يجذب الزوار والسائحين لمكانته التاريخية الرائدة، التي تربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر والمستقبل المشرق.

واحتفظ "سوق الشناصية" بمكانته واحداً من أبرز الأسواق القديمة، وأكثرها حيوية في المنطقة، بالتشكيلة الواسعة التي يقدمها من المنتجات التراثية والبضائع التجارية، ابتداءً بالمنتجات المصنوعة يدوياً، والملابس الشعبية، والمسابح الخرزية الإسلامية، والتحف، والأثريات، والعطور، والتمور، وانتهاءً بالحلويات التقليدية، وفي إضافة بارزة إلى قيمته التراثية، ومحفظته التجارية، افتتح السوق مؤخراً "بيت الشاي العربي".