"سيدات الشارقة" يحتفي بإنجازات 2018 ويكرّم موظفيه المتميزين

الشارقة 24:

نظم نادي سيدات الشارقة مؤخراً في حدائق المنتزه، حفلاً تكريمياً خاصاً بالموظفين، تقديراً للجهود التي بذلوها والإنجازات التي حققها النادي في مختلف فروعه خلال عام 2018، وشهد الحفل عدداً من الأنشطة والعروض الترفيهية والألعاب والسحوبات على الجوائز، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الجماعية والألعاب المائية المصممة خصيصاً للسيدات.

وكرّم النادي خلال الحفل الذي يعقد سنوياً 21 فئة من كوادره الوظيفية، منها الموظف المتميز من كل قسم، بالإضافة إلى جائزة خاصة منحت لتسعة موظفين تكريماً لإخلاصهم وتفانيهم وأدائهم المتميز خلال العام، حيث جرى اختيارهم من بين 400 موظف يعملون في مختلف أقسام النادي.

وأكدت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، أن موظفينا هم أساس تطورنا والسبب وراء إنجازاتنا.. كان عام 2018 حافلاً بالنجاح وشهد إقبالاً متزايداً من السيدات وخاصةً مع التحسينات والتطويرات على المرافق الحالية وإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة، وهذه الإنجازاتت هي نتاج الجهود المشتركة لكل فرد من أفراد عائلتنا الكبيرة، وإخلاصهم وحرصهم على أداء عملهم بدقة وكفاءة عالية، وتعاونهم معنا على مواجهة التحديات".

وأضافت: "نأمل أن يفتح لنا العام الجديد آفاقاً واعدة بتحقيق إنجازات متميزة وتقديم خدمات مبتكرة، وأشكر الموظفات المتميزات على ما بذلنه من جهود كبيرة لدعم النادي، وأؤكد على اهتمامنا بجميع الموظفين والعاملين وحرصنا على تشجيعهم لتحقيق النجاح على الصعيدين الشخصي والمهني".