سلطان الزعابي: 40 مشاركاً في ورشة تطوير الأفكار بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد سلطان الزعابي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكلباء، حرص الغرفة على تعزيز برامجها التدريبية الهادفة لتنمية مهارات الراغبين، في خوض تجربة الأعمال، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريعهم.

وأوضح الزعابي، في تصريح لـ "الشارقة 24"، على هامش ورشة عمل بعنوان "تطوير الأفكار"، نظمتها الغرفة، يوم الخميس، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن الفعالية استقطبت نحو 40 مشاركاً، من الذكور والإناث، من مختلف القطاعات بالمدينة، بما في ذلك عدد من رائدات الأعمال من الأسر المنتجة، والشباب، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت مدير فرع غرفة الشارقة بكلباء، إلى أهمية البرامج التدريبية للغرفة، والتي تقدمها بالتعاون مع مؤسسات كبيرة وذات خبرة عريقة، في مجال العمل الاستثماري، معتبراً أن مثل هذه الورش، تعد فرصة مثالية للمشاركين، لتنمية مهاراتهم وزيادة معارفهم، بأصول تأسيس المشاريع، وفق منهجيات علمية تراعي احتياجات السوق، وتعود بالنفع على المستثمر.

وفي الختام، أشاد سلطان الزعابي، بالتعاون الدائم والإيجابي، لكوادر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مع الغرفة في مختلف برامجها التدريبية، واصفاً الصندوق بشريك استراتيجي مهم للغرفة.