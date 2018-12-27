عبد الله بن سالم يشهد أفراح الحمادي والحوسني في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال، الذي أقامه محمد علي الحمادي، بمناسبة زفاف نجله مروان، إلى كريمة يوسف عبد الله الحوسني، وذلك بمجلس ضاحية مغيدر.

كما حضر الحفل، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة خميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين ووجهاء القبائل، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل، فقرات تراثية وشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة.