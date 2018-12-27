د. شاهين المازمي: تعديلات قانون الموارد البشرية تدعم استقرار الموظفين

الشارقة 24 – محمود سليم:

أكد الدكتور شاهين المازمي، عضو اللجنة القانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في إمارة الشارقة، يسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير حياه كريمة لموظفي حكومة الشارقة.

وأوضح المازمي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن التعديلات تدعم الاستقرار الوظيفي والأسري للموظفين بما يضمن جودة الأداء، وتعتبر أهم التعديلات التي تميز اللائحة التنفيذية الجديدة تتمثل في الأتي:

1- تعديل جدول الرواتب في بداية 2018، والذي جاء بناءً على مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي الحكومة، وتأتي هذه المكرمة استكمالاً لسلسلة مكارم سموه السخية لأبنائه، وإحاطتهم بالرعاية الأبوية الصادقة ومواصلة جهوده لتوفير أعلى مستويات الحياة الكريمة والرفاه المعيشي لهم، وعليه تم تعديل جداول الرواتب لجميع أنظمة التعيين في اللائحة.

2- صياغة اللائحة التنفيذية في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، والذي يعد إحدى مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة الريادية في توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة وأسرهم ممن هم مشمولين بمظلة الصندوق وفق قانونه.

3- إضافة بند جديد في جميع أنواع الترقيات "الترقية المالية، والترقية الوظيفية، والترقية الاستثنائية"، حيث تم تحديد مدة البقاء في الدرجة الوظيفية 6 سنوات للتمكن من الحصول على ترقية وظيفية جديدة، ولتشجيع الموظف على الإنجاز والتميز، يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو استثنائية بعد 3 سنوات من الترقية الوظيفية، وذلك لتحفيز الموظفين على التطوير المهني، والتحسين المستمر في الأداء الوظيفي، وتعزيز الخبرات التراكمية للموظف.

4- وضع بند في نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى إنهاء أي مخالفة وظيفية قد يرتكبها الموظف بعد سنة من ارتكابه لها، وذلك لتشجيع الموظف على الالتزام الوظيفي.

5- تعديل آلية صرف بدل السكن وخاصةً إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة حكومة الشارقة، أو كان أحدهما في خدمة الحكومة والآخر في خدمة الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية أخرى، فسيتم صرف بدل السكن للزوج الأعلى راتباً أساسياً، وإذا كان نظام التعيين لا يمنح لأي منها سكن أو بدل سكن فيصرف للزوج الآخر الذي يعمل في حكومة الشارقة بغض النظر عن إذا كان راتبه أعلى أو أقل، مما سيؤدي إلى الاستقرار الأسري خاصة للموظفين المستحقين لهذا البدل.

6- الاعتماد على رخصة المزاولة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدلاً من التقييم السابق، حيث أن رخصة المزاولة تكون لفترة محددة ويتم تجديدها بحسب كفاءة الموظف، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات الصحية والطبية في الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بهذا الشأن.

7- أجاز القانون منح الموظف الذي يرزق بمولود سواء داخل الدولة أو خارجها إجازة مدتها 3 أيام، وذلك لتعميق قيم الترابط الأسري.

8- إضافة مادة جديدة تخص الإعارة أو الاستعارة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين حكومة الشارقة والحكومة الاتحادية أو حكومات محلية داخل الدولة.