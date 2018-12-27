شرطة المناطق الخارجية بالشارقة تُنظم فعالية "إسعاد العمال"

الشارقة 24:

ضمن خطتها الاستراتيجية لترسيخ قيم وزارة الداخلية، نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية صباح الخميس، فعالية بعنوان "إسعاد العمال"، التي تستهدف فئة العمال والمستخدمين بإدارتي شرطة المنطقة الشرقية والوسطى والمديرية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي وضعتها مديرية شرطة المناطق الخارجية ضمن أجندتها السنوية للعام الجاري، بهدف إسعاد الموظفين من كافة الفئات والمستويات الوظيفية، بالإضافة إلى ترسيخ قيم وزارة الداخلية المتمثلة في العمل بروح الفريق والسعي لترسيخ مبادئ احترام قيمة العمل والتوعية بالقيم الإنسانية.

كرم سعادة العميد أحمد بن درويش مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بالإنابة 28 عاملاً، بحضور سعادة العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وعدد من رؤساء الأقسام والضباط والعاملين في الإدارتين، وذلك من مبدأ ترسيخ السعادة والإيجابية كأسلوب حياة يومي لكافة الموظفين والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لعمل الحكومة.

من جهته، توجه العميد أحمد بن درويش مدير المديرية بالإنابة بالشكر والتقدير لكافة العمال لإخلاصهم وتفانيهم في العمل، كما توجه بالشكر إلى كافة الموظفين على جهودهم المبذولة خلال العام 2018، التي أثمرت بتحقيق نتائج طموحة مقارنةً بالأعوام السابقة.

وأكد العميد بن درويش، أن توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق السعادة والإيجابية للموظفين سيحقق نتائج إيجابية في تعزيز التواصل بين الموظفين، وبث روح الفريق لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء مهامهم بأحسن صورة.

وذكر بأن مديرية شرطة المناطق الخارجية نظمت هذا العام 4 فعاليات متنوعة، استهدفت الموظفين من شأنها تحفز الانتاجية وتخلق فرص داعمة للابتكار والتميز الوظيفي، وتهتم بصحة وسلامة الموظفين لصناعة موظفين أكفاء قادرين على المشاركة في وضع خطط القيادة لدعم مسيرة العطاء والتميز.

ودعا العميد بن درويش إلى تحفيز الكوادر البشرية وإعطاءهم فرصة للإبداع والابتكار، من خلال تهيئة البيئة الملائمة وتنظيم الفعاليات المتنوعة التي تحسن من جودة وبيئة العمل.