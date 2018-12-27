"غرفة الشارقة" بكلباء تنظم ورشة "تطوير الأفكار"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرع كلباء، الخميس، ورشة عمل لعدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الاستثمار والتجارة، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

شارك بالورشة التي جاءت تحت شعار "تطوير المشاريع"، ما يزيد عن 40 مشارك من رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع من الأسر المنتجة.

تضمنت الورشة التي قدمها محاضرون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، تدريب المشاركين عبر برنامج مكثف على سبل وضع خطط العمل لتنفيذ مشاريعهم وفق المنهجيات العلمية والتجارب الناجحة.

كما تعرف المشاركون في الورشة على المهارات اللازمة لقياس وتحديد احتياجات السوق، وبالتالي تحديد وتأطير أفكارهم الاستثمارية، بناءً على احتياجات السوق.

وتناولت الورشة بالشرح والتفصيل ماهية الأدوار التي يلعبها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في دعم وتشجيع المستثمرين والراغبين في خوض عالم التجارة والاستثمار، على مستويات الدعم المادي والخدمي أو اللوجستي.

في نهاية الورشة، كرم سلطان الزعابي مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكلباء، ويوسف المرشودي مدير فرع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، المشاركين في الورشة.