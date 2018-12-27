اللواء الشامسي يُكرم فريق "إصلاحية الشارقة"

الشارقة 24:

كرّم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح الثلاثاء، في مقر القيادة، فريق إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، لحصول المؤسسة على جائزة أفضل مساهمة مجتمعية في مجال الأمومة والطفولة عن تجربة "دار الأمان"، على مستوى الدولة، في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة.

بحضور العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعقيد منى سرور مدير فرع سجن النساء بالإدارة، وفريق المؤسسة المشارك في الجائزة.

وهنأ قائد عام شرطة الشارقة الفريق الفائز، وحثهم على تقديم المزيد من العطاء والتميز في خدمة الوطن، مؤكداً حرص القيادة على تشجيع عناصر الشرطة ودعمهم بمقوّمات تمكّنهم من الاستمرار في مسيرة التميّز.

ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وانجازات العاملين، بما يعزز مسيرة العمل الأمني بمختلف القيادات التابعة لوزارة الداخلية.