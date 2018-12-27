بدء تفعيل التأمين الصحي للعاملين بشرطة الشارقة

الشارقة 24:
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير التأمين الصحي الشامل لمنتسبي شرطة الشارقة من العاملين على الملاكين الاتحادي والمحلي من المواطنين وغير المواطنين ورجال الشرطة المتقاعدين وعائلاتهم، تقرر أن يبدأ تفعيل التأمين الصحي لجميع منتسبي شرطة الشارقة اعتباراً من 1 يناير 2019.
حيث شرعت القيادة العامة لشرطة الشارقة في تسليمهم بطاقات التأمين الصحي التي شملت العاملين وأفراد عائلاتهم، اعتباراً من صباح الخميس.
وبهذه المناسبة، رفع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذه المكرمة السخية لأبنائه العاملين بشرطة الشارقة، الذين يجددون العهد على المضي قدماً في بذل أقصى الجهود والطاقات من أجل ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار، وتعزيز مسيرة النهضة والتقدم تحت ظل القيادة الرشيدة.