بدء تفعيل التأمين الصحي للعاملين بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير التأمين الصحي الشامل لمنتسبي شرطة الشارقة من العاملين على الملاكين الاتحادي والمحلي من المواطنين وغير المواطنين ورجال الشرطة المتقاعدين وعائلاتهم، تقرر أن يبدأ تفعيل التأمين الصحي لجميع منتسبي شرطة الشارقة اعتباراً من 1 يناير 2019.

حيث شرعت القيادة العامة لشرطة الشارقة في تسليمهم بطاقات التأمين الصحي التي شملت العاملين وأفراد عائلاتهم، اعتباراً من صباح الخميس.