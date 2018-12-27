بلدية الحمرية تُنظم يوماً للسعادة بحلول الشتاء

الشارقة 24:

ضمن مبادرة أهلاً بالشتاء لبلدية الحمرية، نظمت البلدية اليوم الخميس، يوماً للسعادة، وسط أجواء مملوءة بالبهجة والفرحة، بحلول فصل الشتاء وما تتميز به الدولة من أجواء ربيعية.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن الموظفين قضوا وقتاً ممتعاً في عدد من الفعاليات والبرامج التي قدمت، بجانب جلستهم في الهواء الطلق مع دخول فصل الشتاء الجميل.

وأشار الشامسي إلى أن المبادرة هدفت إلى تشجيع منتسبي البلدية على العطاء في بيئة أسرية وزرع الابتسامة على وجوههم، وتنفيذ المبادرات المجتمعية الداعمة لسعادة الموظفين، بهدف زيادة الإنتاج.

وقام فريق السعادة بعمل استراحات للمشاركين، علاوة على برامج متنوعة هدفت لخلق أجواء شتوية رائعة للموظفين وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.