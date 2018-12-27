"اجتماعية الشارقة" تُقدم ورشة "تأهيل جلساء كبار السن" لـ 30 شخصاً

الشارقة 24:

نظمت إدارة الرخص الاجتماعية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ورشة تدريبية لـ "تأهيل جلساء كبار السن"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فرع الشارقة، وذلك في إطار تطوير وتعزيز مهارات العاملين والقائمين في خدمة كبار المواطنين.

وأفادت نسيم الزريف رئيس فريق البرنامج التأهيلي، أن البرنامج التأهيلي الذي عقد بمقر الهلال الأحمر، شارك فيه نحو 30 مشاركاً، من بينهم موظفين من دوائر ومؤسسات حكومية ومتقاعدين وطلبة الجامعات والكليات، بالإضافة إلى المتطوعين الذين يخدمون كبار السن والفئات من ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن البرنامج لاقى رضى وتفاعل المشاركين ونال استحسانهم.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الجليس القائم على رعاية كبير السن وتمكينه من تقديم كل الخدمات التي يحتاجها من جميع النواحي بقدر عالي من الكفاءة، وإكسابه مهارات التعامل معه، وتوعية الأسرة بمتطلبات المسن واحتياجاته النفسية والصحية والاجتماعية.

وذكرت نسيم أن البرنامج تضمن عدداً من المواضيع التي تمثلت في تقديم أساليب التعامل مع كبار المواطنين، وكيفية حفظ أمواله وممتلكاته، إلى جانب تحديد نوعية البرامج والأنشطة الترفيهية الموجهة لكبير السن، وكذلك تعليم المشاركين أساسيات المحافظة على عدم نقل العدوى، والنظافة الشخصية، وطريقة ترتيب السرير الخاص بكبير السن العاجز، إضافةً إلى الطريقة السليمة لنقل كبير السن، وطريقة فحص العلامات الحيوية، وكيفية الوقاية من تقرحات الظهر لطريح الفراش، بالإضافة إلى طريقة ووضعية الأكل الموصي بها، مع تفادي السلبيات والأخطاء أثناء التعامل مع كبار السن والنقاط الواجب مراعاتها عند التعامل معه، والإسعافات الأولية.

تجسيداً لرؤية الشارقة مدينة مراعية للسن

من جانبها، أكدت خلود أحمد النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار استراتيجية الدائرة الرامية إلى تطوير وتعزيز مهارات العاملين في خدمة كبار المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين ذوي الظروف الخاصة بغية العيش بكرامة واستقلالية، وهذا ما تسعى إليه الدائرة في تحسين كافة الخدمات الرعائية والاجتماعية المقدمة لشرائح المجتمع والارتقاء بها.

وأشارت النعيمي إلى أن هذا السعي الذي تقوم به الدائرة في تأهيل جلساء كبار المواطنين، إنما هو يجسد رؤية إمارة الشارقة في نهجها القائم على تهيئة الشارقة كمدينة مراعية للسن، حيث تم تنفيذ 7 ورش استفاد منها نحو470 شخصاً من القائمين والمعنيين بخدمة كبار السن خلال عام 2018.

وقد تضمن فريق التدريب القائم على تنفيذ الورشة من استشارية اجتماعية وطاقم تمريض مؤلف من دكتورة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين القائمين بالرعاية الاجتماعية، وكذلك عدد من الممرضات معاوني تمريض من إدارة الرعاية المنزلية ودار رعاية المسنين.