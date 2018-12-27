كهرباء الشارقة تبحث مع وفد كوري التوسع في مشروعات شبكات الإنارة الذكية

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى تشجيع المشتركين على استخدام المصابيح الموفرة للطاقة، والاعتماد على الشبكات الذكية وتخفيض استهلاك الإنارة في الشوارع بنسبة تصل إلى 55%، من خلال التوسع في مشروعات الإنارة الذكية والموفرة بتقنية LED.

وأشار رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية على صعيد البنية التحتية في إمارة الشارقة، ومنها مشروعات إنارة الشوارع في كافة المناطق، والتي تعتبر من المشروعات الحيوية والضرورية التي تواصل الهيئة تنفيذها بجميع المناطق من خلال خطة استراتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه في عمليات الإنارة في كافة المناطق.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لوفد من مؤسسة رويال للصناعات التكنولوجية العالمية، التابعة لدولة كوريا الجنوبية برئاسة جى اس شونج رئيس المؤسسة، لبحث آفاق التعاون في مجال الإنارة الموفرة والشبكات الذكية.

ورحب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، في بداية اللقاء، بالوفد الكوري الجنوبي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على استكمال منظومة إنارة الشوارع في إمارة الشارقة بنظام LED، حيث تم هذا العام تركيب أكثر من 4500 عمود إنارة جديد واستبدال 2643 من الكشافات والمصابيح التي تعمل بتقنية الصوديوم بأخرى تعمل بنظام الـ LED ، كما تم تطبيق بعض الأفكار والمقترحات المبتكرة لتخفيض استهلاك مصابيح الإنارة في بعض الشوارع، وذلك تنفيذاً لخطة الهيئة التي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات، داعياً الشركة الكورية إلى المشاركة في مشاريع البحوث والتطوير والتعاون الفعّال مع الهيئة، وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين لتطبيق أحدث ما توصلت إليه معايير المدن الذكية والشبكات الذكية حول العالم.

واستعرض الليم، خلال اللقاء، محاور الدراسات الميدانية الشاملة التي تنفذها الهيئة، بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، لتطبيق منظومة الإنارة الموفرة للطاقة في جميع مناطق الشارقة.

وأشار إلى أن الدراسات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2020، التي تهدف إلى استبدال الإنارة التقليدية بإنارة موفرة للطاقة، حيث أن استخدام الشبكات الذكية في الإنارة يمكن أن يوفر نحو 55% من الطاقة الكهربائية، وأن الهيئة درست إمكان اعتماد وتطبيق معايير وأنظمة المنازل الذكية التي تتكامل فيها أنظمة استخدام الطاقة والتحكم بدرجات الحرارة والإضاءة، لخفض استهلاك الطاقة بشكل كبير.

من جانبه، رحب جى اس شونج رئيس مؤسسة رويال للصناعات التكنولوجية العالمية، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، واستعرض مجالات عمل الشركة والمشروعات التي نفذتها في عدد من دول العالم، مؤكداً أن المجموعة تحرص على تبادل الخبرات مع الهيئة وتزويدها بأحدث تكنولوجيا توصلت إليها في مجال شبكات الإنارة الذكية والبرامج والتطبيقات الخاصة بها.