"سيدات الشارقة" يستثمر أوقات فراغ الأطفال في "مخيم عجائب الشتاء"

الشارقة 24:

تزامناً مع عطلة الشتاء المدرسية، افتتح "مخيم عجائب الشتاء" التابع لـ "نادي سيدات الشارقة"، أبوابه للأطفال بين 3 إلى 16 عاماً، للمشاركة في برامجه، وفعالياته التعليمية والترفيهية الرامية لاستثمار أوقات فراغهم، وتحفيز مشاركتهم وتفاعلهم رياضياً، وفكرياً، ونفسياً.

ويوفر المخيم، الذي يستمر حتى 10 يناير 2019، العديد من الفعاليات، كالرسم، والتلوين، وتشكيل الصلصال، والزومبا، وتحديات الشاطئ، وفنون الطبخ، وغيرها من الفعاليات الموزعة على عدد من البرامج المختلفة الرامية إلى تعزيز المهارات الفكرية للأطفال المشاركين، وشغفهم، وهواياتهم، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

وفي هذا الشأن، أكدت علياء الهرمودي رئيس قسم إدارة الأعمال في "نادي سيدات الشارقة"، أن مخيم عجائب الشتاء يضم برامج متكاملة تغطي الجوانب التعليمية والترفيهية، وتناسب مواعيد الأطفال وجداول حياتهم اليومية، إذ تم تنظيم برنامج صباحي وآخر مسائي.

دعت الهرمودي أولياء الأمور للمبادرة بتسجيل أطفالهم وتوفير الفرصة لهم لاستثمار أوقات فراغهم في برامج المخيم التي توفرها، بهدف اكتشاف مواهبهم وتنميتها، فضلاً عن ضمان تفاعلهم وتعلمهم خلال عطلة الشتاء المدرسية.

يستقبل برنامج "مغامرة بساتين الشتوية" البنات والأولاد من الفئة العمرية 3-5 أعوام، ويضم مجموعة من الأنشطة الإبداعية الرامية لتنمية مواهبهم، أبرزها "العالِم الصغير"، و"بيكاسو الصغير"، و"ابتكارات وأشغال يدوية"، بالإضافة إلى "الرحلات الأسبوعية"، و"منصة المسرح"، و"تعلّم الإتيكيت".

كما يناسب برنامج "المواهب الصغيرة" الأطفال من الفئة العمرية ذاتها، ويوفر لهم جملة من الأنشطة، منها "الحرف الشتوية"، و"صناعة المجوهرات"، و"فن الإسكيمو"، و"بيلاتيس الأطفال"، وغيرها من الأنشطة الإبداعية والترفيهية.

ويخصص المخيم برنامج "فن بلا حدود" للفتيات الصغيرات من الفئة العمرية 6-10 أعوام، ويقدم باقة من الأنشطة الفنية التي تشمل "الرسم"، و"التلوين بألوان الباستيل والأكرليك"، و"تشكيل الصلصال"، و"فن صناعة الفخاريات"، و"الرحلات الأسبوعية"، وغيرها من الأنشطة الفنية.

أمّا برنامج "فتيات الشتاء" فيناسب الفتيات البالغ أعمارهن 11-16 عاماً، ويشمل جملة من الأنشطة الترفيهية الرامية لتعزيز نموهن الجسدي، وقوتهن، وقدرتهن على التحمل، كـ "السباحة"، و"التجديف المائي"، و"التزلج على الجليد"، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الأخرى، التي تشمل "فن الطبخ"، و"العلوم التكنولوجيا – الرحلات الخارجية"، فضلاً عن الأنشطة الفنية الأخرى.

ويفتح برنامج "المخيم الشتوي المسائي" أبوابه يومياً من الساعة 04:00 حتى 08:00 مساءً، للبنات من الفئة العمرية 5-10 أعوام، والأولاد البالغ أعمارهم 5-8 أعوام، ويضم عدداً من الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية، منها، "السباحة"، و"زومبا الأطفال"، و"حصص رياضية و"حصص الطبخ"، و"فن صناعة الفخاريات"، و"أنشطة الشاطئ"، وغيرها.

أما البنات والأولاد الذين ينتمون إلى الفئة العمرية ذاتها، ولا يمتلكون الوقت الكافي مساءً، فيمكنهم الانضمام إلى برنامج "المخيم الشتوي الصباحي"، الذي يفتح أبوابه من الساعة 09:00 صباحاً حتى 01:00 ظهراً، ويشمل "أنشطة التنس"، و"السباحة"، و"التزلج على الجليد"، و"الأوريغامي وإعادة تدوير الورق"، و"تصميم الزخارف"، و"الرسم والتلوين"، بالإضافة إلى أنشطة "كرة القدم" المخصصة حصراً للأولاد.

ويوفر المخيم مزيداً من المعلومات حول "مخيم عجائب الشتاء" على الموقع الرسمي لـ"نادي سيدات الشارقة": www.slc.ae، أو بالاتصال على الرقم: 065067701.